醫生點名「4款玩具」潛藏危險！除膠鴨仔外「這懷舊玩具」也上榜

家長在選購玩具時應格外謹慎，因為看似無害的兒童玩具可能暗藏危機，導致意外傷害。台灣禾馨民權小兒專科診所主診醫生巫漢盟近日提醒，四種常見的兒童玩具具有潛在風險，包括噴水洗澡玩具、懷舊短捲尺手環、巴克球與弓箭組，家長務必提高警覺，以確保孩童安全。



巫漢盟在Facebook「阿包醫生陪你養寶包-小兒科巫漢盟醫生」發文，提醒爸媽們自製器具、玩具要小心，因為很可能在不經意間讓兒童受傷，「危險就隱藏在細節中」，他列出四種危險物品供家長們參考。

以下4種玩具，讓孩子玩樂時要份外小心：（按圖了解）



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1. 懷舊短捲尺手環：鐵片裸露易割傷

捲尺手環是許多家長兒時的回憶，但這類玩具多由鐵片包覆絨布製成，隨着使用時間增加，絨布可能破損，使鋒利鐵片裸露，進而造成割傷。今年一月，台灣就有一名四寶媽分享自己遭捲尺手環割傷的經驗，因此家長應慎選安全材質的玩具。

2. 會噴水的洗澡玩具：隱藏細菌與感染風險

不少家長會為孩子準備黃色小鴨、小水槍等洗澡玩具，但這類玩具多為空心設計，內部容易積水並滋生細菌，若不慎噴入眼睛或接觸傷口，可能引發嚴重感染。美國曾有一名2歲男童洗澡時，被噴水小鴨噴到眼睛，導致蜂窩性組織炎，險些失明。醫生建議，避免購買無法徹底清潔的洗澡玩具，以降低感染風險。

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3. 惡名昭彰的巴克球：易誤吞導致腸穿孔

巴克球是一種具有強磁性的金屬球體，由於體積小巧，孩童容易誤吞。若多顆巴克球進入體內，可能在腸胃道內相互吸附，導致腸穿孔，必須透過手術才能取出。美國曾發生多起因誤吞巴克球而需進行手術的案例，醫生呼籲家長務必在孩童遊玩此類玩具時全程監督，以避免悲劇發生。

4. 過於逼真的弓箭組：高擬真設計恐釀傷害

部分弓箭玩具因設計過於逼真，若孩童在奔跑時玩耍，可能發生不可預期的意外。一名家長曾在網絡購買弓箭組，不料孩子玩耍時，箭矢竟插入臉部，差點刺穿眼睛或傷及顏面神經。幸虧及時就醫，未造成永久性傷害。醫生建議家長在選購類似玩具時，應選擇具備防護措施的產品，並教育孩子正確的遊戲方式。

與此同時，巫漢盟也在留言區貼出一篇過去撰寫的部落格文章，介紹玩具挑選與清潔指南，提醒家長在選購兒童玩具時，應注意的安全守則，其中包括確保零件牢固，避免小零件掉落，導致幼童誤食，再來是選購前先檢查玩具材質，選擇通過重金屬檢測並附有「ST安全玩具標誌」或「CE安全玩具標章」的產品，也要避免購買無法徹底清潔的玩具，特別是容易積水發霉的洗澡玩具。

巫漢盟呼籲，家長應從旁監督孩子玩耍，確保玩具的使用方式正確，降低意外發生的風險，畢竟兒童玩具的安全與否關乎孩子的健康與生命，家長應提高警覺，確保孩子在安全環境中快樂成長。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】