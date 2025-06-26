無視兒子驚恐！狂父迫他跟母獅合照　網民：獅子都比他成熟｜有片

不是每個父親都扮演嚴父身份保護家人，甚至有些父親還會做出相反的事，讓父愛變成「父害」。一段網傳影片顯示，一名父親竟然強迫兒子與一頭獅子合照，引起網民憤慨抨擊，認為他同時犯下了「虐童」和「虐待動物」的罪行，應該被關進監獄內。



這段影片被分享在「Bad Parenting TV」的 Instagram 賬號上，影片顯示一名男子抱着兒子，強迫他「騎」在一頭母獅子身上，期間兒子哭聲尖叫不斷，明顯非常抗拒，但他卻視若無睹，繼續強迫兒子往獅子身上放，最終獅子似乎感到不耐煩了，起身走開，繞到他們的背後，這時這名父親才被嚇到並放棄，整個過程包括獅子和孩子都是不情願的，只有父親一個人樂在其中。

這位爸爸無視兒子的驚慌情緒，強迫他往獅子身上放。（Instagram截圖 / @badparentingtv）

這位爸爸無視兒子的驚慌情緒，強迫他往獅子身上放。（Instagram截圖 / @badparentingtv）

他的行為也引起網民抨擊，認為他不單將兒子置於危險之中，也有虐待動物的嫌疑，一名網友甚至直接表示：

．「他應該被關進監獄」

．「可憐的獅子，它不應該被用來娛樂人類」

．「典型的壞家長行為」

．「等下獅子傷了孩子又會被牽連」

．「誰可以聯絡當局拯救這名孩子？」

．「就為了一張白痴照片讓兒子陷入危險中？」



也有人揶揄說，連獅子都表現得比這名父親成熟：

．「應該將這名父親和獅子關在一起」

．「這種設施應該被關閉」

．「感覺上他比較像在強迫獅子吃掉自己的兒子」



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