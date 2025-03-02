網民熱議哪行為「最沒家教」！打尖、不掩口咳嗽都不及「它」討厭

每個人的家庭教育不同，有些行為舉止可能會惹怒他人。一名網友表示，自己受不了的是不隨手關門，導致關門聲很大，好奇大家認為最沒家教的行為是甚麼，引起眾人議論。



若不把自己的孩子教好，也許就會由別人出手了！（按圖了解）



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該名網友在PTT上表示，每次看到有人在打噴嚏跟咳嗽沒有摀住嘴巴，就心想家裏是不是沒教好，但他最不能忍受的是不隨手關門，放任門關起來「碰」很大聲，好奇大家覺得最沒家教的行為是甚麼？

文章曝光，眾人紛紛提起許多沒家教的舉動：

・「來家裏做客不打招呼，嫌東嫌西」

・「用包包霸佔隔壁座位」

・「打飽嗝很大聲還不遮」

・「（電單車）不立中柱、西瓜切（駕駛時胡亂切線）、路邊抽煙、讓狗路上大小便」

・「吃飯翻菜，吃東西嘴巴開開」

・「插隊仔超沒教養」



其中最多人提到，在公共場合開擴音的行為很沒家教：

・「公共場所手機喇叭外放」

・「講電話大聲公」

・「在公共場合和車上，看影片放聲音」

・「大眾運輸上開擴音、講電話」

・「公共場所手機聲音外放+1」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】