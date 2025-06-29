婚姻哪時最易現危機？未必待到第7年　網民：懷孕，是婚姻的開始

夫妻有了孩子生活重心轉變，以孩子為優先的日子可能讓感情變質。一名網友在Dcard有感而發，表示「婚姻危機」通常出現在小孩出生幾年後，成為父母不論心力或是開銷多以小孩為主，高壓的生活自然將本是甜蜜的婚姻硬生生打碎。看着朋友們的經歷，他忍不住感嘆「婚姻的殺手是小孩」。



事主表示，觀察周遭的友人，婚姻發生危機的時間點，往往在小孩出生後的那幾年。有的是因為房事失衡，「老公不再碰老婆或老婆不再給老公碰」；也有女方遇到豬隊友，男方不一起分擔家務或照顧小孩等等，隨着時間流逝，妻子漸漸對隊友死心，在內心萌生離婚的念頭；加上照顧小孩幾乎瓜分了所有兩人獨處時光，重心轉移到小孩身上後，夫妻缺乏交流機會。

他補充，站在男方的立場，妻子生完小孩重心轉移，對自己不再給予太多關注，自己從原本的「愛人」角色成為「孩子的爸」；因為生活忙碌，男方在房事上無法得到滿足，曾經心愛的「老婆」不再以自己為重心，而是變成「孩子的媽」。夫妻長期事事以小孩為優先，支出都花在小孩身上、每天的活動皆以小孩為主，久而久之男方自然會產生不滿，婚姻漸漸產生裂痕。

貼文曝光後網友紛紛回覆：

．「生了小孩，育兒忙碌，全面升壓後兩個人的不適合就凸顯出來」

．「沒錯，生完小孩，又或者在懷孕的當下，才是婚姻的開始」

．「其實主要殺手還是經濟」

．「婚前眼睛要睜大，人品跟情緒穩定真的非常重要」

．「小孩是催化劑，讓不好的感情加速破裂，讓好的感情更緊密」

．「兩人關係如果不夠穩固，小孩真的是壓垮駱駝的最後一根稻草」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】