信他會是好爸爸才決定生孩子！「女版Rain」產後毛病多心靈更受苦

韓國女藝人孫淡妃高齡產女，歷經試管療程與前置胎盤的風險，終於在2024年迎來女兒。然而產後不僅臉部長滿扁平疣，丈夫李奎爀更幾乎不參與育兒，讓她情緒崩潰。孫淡妃在影片中哭訴自己獨力承擔育兒壓力，引發網友共鳴與關注。目前丈夫已有初步參與，網友也期待他能成為真正的育兒夥伴。



由於孫淡妃年屆39歲才懷孕，產時更因大量出血，需以剖腹方式完成分娩，歷經九死一生。（YouTube截圖 / @담비손 DambiXon）

孫淡妃哭訴：「我相信他會是好丈夫、好爸爸，才決定生孩子。」這份信任成為她孕期與育兒辛苦的動力來源，但也讓後來的落差更為刺痛。（Instagram截圖 / @xodambi）

韓國41歲女歌手孫淡妃，以〈瘋了〉的椅子舞與〈星期六晚上〉走紅，被譽為「女版Rain」，2022年與速度滑冰選手李奎爀結婚，2024年4月迎來寶貝女兒海伊（音譯）。儘管她屬於高齡產婦，仍勇敢接受兩次試管療程，終於成功懷孕，完成生母心願。

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試管嬰兒與高風險妊娠的挑戰

由於孫淡妃當時已屆39歲，雖夫妻無不孕問題，但仍選擇試管方式以提高成功率。經歷兩次療程後，終於在2023年懷孕。然而過程並不順利，她罹患前置胎盤，導致整個孕期艱辛、身心壓力俱增。生產時更因大量出血，需以剖腹方式完成分娩，歷經九死一生。

產後免疫力下降，扁平疣侵臉

談起婚姻動機，孫淡妃坦言過往因父母婚姻不睦，從未想過要結婚，是因為相信李奎爀才踏入家庭。她在節目中哭訴：「我相信他會是好丈夫、好爸爸，才決定生孩子。」這份信任成為她孕期與育兒辛苦的動力來源，但也讓後來的落差更為刺痛。

孩子出生後，孫淡妃的身體並未就此痊癒，反而出現新困擾。她在YouTube頻道淚崩揭露，因免疫力下降感染HPV病毒，全臉與喉嚨長滿超過300顆扁平疣，雖已進行移除手術並在恢復中，仍顯見產後女性面臨的生理煎熬，讓網友心疼不已。

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扁平疣是甚麼？

扁平疣（Flat warts）是由人類乳突病毒（HPV, Human Papillomavirus）感染所引起的皮膚病變，屬於良性的表皮增生。常見的型別為HPV第3型、第10型等。這些病毒透過皮膚小傷口進入表皮細胞，進一步促使角質細胞異常增生，形成略為突起、平滑、顏色接近膚色或微紅的小丘疹。常見於青少年與女性，也常發生在免疫力較低的族群。

對於像孫淡妃這樣的案例，醫生特別提醒，懷孕與產後階段的免疫系統會自然調整以保護胎兒，這也讓某些病毒（如HPV）有機可乘。若出現不明的皮膚突起或短期內快速擴散的疣樣病變，應盡早就醫，由皮膚科或婦產科進行診斷與處理。

單親般的育兒感受，育兒全攬在身，母職壓力爆棚

影片中，孫淡妃邊抱着嬰兒邊哭訴自己幾乎獨力育兒，包括哺乳、掃風、換尿布、哄睡等皆由她包辦。「我根本不知道一天怎麼過的，連吃飯都只能在女兒睡着時勉強吞幾口。」她更指出李奎爀幾乎不參與育兒，卻輕描淡寫地說「養孩子很開心」，讓她感到極度委屈與疲憊。

「這就是媽媽的人生嗎？我被騙了。」孫淡妃在影片中喊出無數媽媽的心聲，她坦言連睡一個小時都不安穩，女兒稍有動靜就驚醒，而丈夫卻熟睡如常。這種「一人育兒、兩人生活」的失衡讓她情緒潰堤，也促使她在SNS上感性寫下：「尊敬天底下的媽媽。」

儘管影片中幾乎看不到李奎爀的育兒身影，但近來他也開始試圖參與，例如替女兒按摩、在影片尾聲出現哄孩子的畫面。孫淡妃的分享讓不少網友為她加油打氣，也呼籲爸爸們能在家庭中更積極地承擔責任。

儘管影片中幾乎看不到李奎爀的育兒身影，但近來他也開始試圖參與，例如替女兒按摩、在影片尾聲出現哄孩子的畫面。（YouTube截圖 / @담비손 DambiXon）

隨着孫淡妃剖白感受後，丈夫李奎爀也開始參與更多育兒工作，夫妻關係也有所改善。（Instagram / @xodambi）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：韓國女歌手孫淡妃，產後免疫力下降感染HPV病毒，全臉與喉嚨長滿超過300顆扁平疣！怨丈夫幾乎不參與育兒】