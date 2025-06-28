照顧3名孩子已筋疲力盡！好爸爸想「請假」1小時不果　老婆感內疚

母愛是偉大的，但父親的辛勞往往很容易被忽略，一名妻子在生下第 3 胎後，一直由老公細心照顧 3 名孩子，在父親節那天，他要求擁有 1 小時「休假」來享受 me time，結果被老婆以自身仍在修養為由拒絕。



這名妻子將這件事分享在 Reddit 上，貼文中表示，33 歲的她已嫁給 36 歲的丈夫 8 年，育有 3 名分別為 3 歲、5 歲，和 1 個月大的孩子，她目前還在剖腹產後的修養中，已可以離開牀鋪，但除了去洗手間、換尿布或餵奶之外，幾乎都坐着或躺着。

她和丈夫目前也還在產假中，他也將孩子照料得很好，但可以看出精神和身體都已疲憊不堪，「我們兩人一直都沒睡好，可以看出他瘦得比我還多。」但她因為身體狀況幾乎無法幫上甚麼忙，包括父親節到來也沒辦法慶祝，只能讓年長的孩子製作卡片，和買一些牛排來烹調。

「我覺得很糟糕，因為母親節時他為我準備了 6 小時孕期水療護理配套，並一整天照顧孩子出門讓我得以安靜下來。」但在父親節當天，她因為從地板撿東西導致傷口疼痛，只能躺了一天，導致丈夫只能再次處理所有事，她也能看出丈夫已經煩躁不堪，並且開始崩潰。

「我嘗試安慰他，但他不斷表示自己已經到了極限，需要休息一下，我甚至無法在父親節給到他 1 小時安寧時刻。」她不知道自己可以怎麼做，丈夫說他們可以找一個保姆，或是讓孩子和她坐在一起看 1 小時的電影，這樣他就能擁有屬於自己的一點時間。他也抱怨自己的需求總是在清單的最底部，只是想要有一天自己的感受再次被重視。

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網友們對此展開熱議，不少人對這名丈夫感到同情：

．「讓兩個大一點的孩子一起看兒童節目就行了」

．「你的丈夫在呼救，你應該想辦法讓他休息一下」

．「你們兩個現在都處於困境中，但他並沒有錯」

．「應該想出一個方式確保他獲得休息」



也有不少網友認為她可以請親友幫忙照顧一會小孩：

．「你們兩個都沒有錯，你們都已筋疲力盡了，不要互相攻擊，應該互相扶持」



也有人分享自己的第一個父親節：

．「當時我要求 1 小時健身房和當地肉鋪去逛逛，對當時的我來說，獨自鍛鍊和做一道美味菜餚就像天堂一樣，因為我已經好幾個月沒有機會這樣做。」



無論如何，在為母愛歌頌的同時，也別忘了在背後默默付出的父親。

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