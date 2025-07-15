毛孩家庭可減低BB食物過敏機率?研究分析貓狗最高可減16%過敏風險

食物過敏｜隨著食物過敏在兒童中的發病率於近幾十年持續上升，早前有研究分析了97,413名母親及其子女，研究了胎兒發育期或嬰兒期間接觸不同種類寵物與食物過敏發病風險之間的關聯。研究發現懷孕至初生階段接觸過貓狗的小孩，整體的食物敏感風險會比起其他人低約13%至16%。



基於“衛生假說”（hygiene hypothesis），早期接觸寵物可能對免疫系統發展產生有益影響，進而預防過敏性疾病。因此，有研究分析了97,413名日本母親及其子女，研究了胎兒發育期或嬰兒期間接觸不同種類寵物與食物過敏發病風險之間的關聯。

研究指：狗與貓對降低過敏風險效果最為顯著

研究結果顯示，不同種類的寵物對食物過敏風險的影響存有差異，且與接觸的時間點有關。主要結論包括：

1. 狗與貓

胎兒期或嬰兒期的孩子接觸狗或貓可顯著降低食物過敏的發病風險，例如接觸狗隻有助於降低蛋類、奶類與堅果類過敏的風險；接觸貓則與蛋類、小麥與黃豆過敏風險的降低有關。研究同時發現，在胎兒期到嬰兒期持續接觸狗與貓對過敏風險的降低效果最為顯著，整體的食物敏感風險會比起其他人低約13%至16%。

2. 倉鼠

胎兒期接觸倉鼠可能會增加孩子對堅果過敏的風險，專家估計這可能與倉鼠的食物來源（如堅果）導致的過敏原接觸有關。

3. 其他寵物

對於其他寵物（如鳥類與烏龜）的接觸，未發現與食物過敏風險之間有顯著相關性。