防過敏｜秋季乾燥提防小孩敏感起！蘋果蓮藕4食物有助抗敏抗發炎

秋天天氣變化多端，氣溫時高時低，空氣變得乾燥，容易出現過敏症狀。台灣耳鼻喉科醫生胡皓淳分享，吃4種食物可以紓緩過敏，包括蓮藕、蘋果、番薯（地瓜）、梨子。



秋天日子裏，一家大小不妨多吃以下4種食品呢：（按圖了解）



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台灣耳鼻喉科醫生胡皓淳在Facebook提到，秋季由於天氣變化和空氣乾燥，常會加劇過敏症狀，包括流鼻水、鼻塞、眼睛發癢流淚、打噴嚏、皮膚發癢紅腫、嚴重情況下可能會造成呼吸困難。

由於每個人的過敏原和症狀都不同，了解自己的過敏原和症狀，並採取適當的預防措施非常重要，胡皓淳分享4種可舒緩過敏食物：

1. 蓮藕

蓮藕富含維他命C、膳食纖維和多種礦物質，這些營養素有助於增強免疫系統，減少過敏反應。蓮藕具有清熱潤燥、涼血止血的作用，適合秋季食用。

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2. 蘋果

「一天一蘋果，醫生遠離我。」蘋果含有豐富的維他命C和類黃酮，這些抗氧化劑能夠保護細胞免受損傷，減少過敏反應。蘋果皮中的槲皮素具有抗炎作用，可以幫助減輕過敏症狀。

3. 番薯

番薯富含β-胡蘿蔔素和維他命C，這些抗氧化劑能夠增強免疫系統，減少過敏反應。此外，番薯的膳食纖維有助於維持腸道健康，間接增強身體的抗過敏能力。

4. 梨子

梨具有潤肺止咳、生津潤燥的功效，是秋季非常適合的水果。梨中的果膠、維他命C有助於增強免疫系統，減少過敏反應。

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