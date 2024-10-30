防過敏｜秋季乾燥提防小孩敏感起！蘋果蓮藕4食物有助抗敏抗發炎
撰文：中天新聞網
出版：更新：
秋天天氣變化多端，氣溫時高時低，空氣變得乾燥，容易出現過敏症狀。台灣耳鼻喉科醫生胡皓淳分享，吃4種食物可以紓緩過敏，包括蓮藕、蘋果、番薯（地瓜）、梨子。
秋天日子裏，一家大小不妨多吃以下4種食品呢：（按圖了解）
+5
台灣耳鼻喉科醫生胡皓淳在Facebook提到，秋季由於天氣變化和空氣乾燥，常會加劇過敏症狀，包括流鼻水、鼻塞、眼睛發癢流淚、打噴嚏、皮膚發癢紅腫、嚴重情況下可能會造成呼吸困難。
由於每個人的過敏原和症狀都不同，了解自己的過敏原和症狀，並採取適當的預防措施非常重要，胡皓淳分享4種可舒緩過敏食物：
1. 蓮藕
蓮藕富含維他命C、膳食纖維和多種礦物質，這些營養素有助於增強免疫系統，減少過敏反應。蓮藕具有清熱潤燥、涼血止血的作用，適合秋季食用。
相關文章：濕疹戒口｜小朋友轉季易起濕疹皮膚痕癢 中醫建議呢8樣食物要戒
+4
2. 蘋果
「一天一蘋果，醫生遠離我。」蘋果含有豐富的維他命C和類黃酮，這些抗氧化劑能夠保護細胞免受損傷，減少過敏反應。蘋果皮中的槲皮素具有抗炎作用，可以幫助減輕過敏症狀。
3. 番薯
番薯富含β-胡蘿蔔素和維他命C，這些抗氧化劑能夠增強免疫系統，減少過敏反應。此外，番薯的膳食纖維有助於維持腸道健康，間接增強身體的抗過敏能力。
4. 梨子
梨具有潤肺止咳、生津潤燥的功效，是秋季非常適合的水果。梨中的果膠、維他命C有助於增強免疫系統，減少過敏反應。
【延伸閱讀，更多兒童健康建議】
換季過敏｜狂打噴嚏是敏感還是感冒？認識濕疹、鼻敏感4種過敏病
+24
兒童營養｜吃魚可補腦護心 推介2種魚 這樣簡單烹調已健康好吃
+10
皮膚乾燥｜秋天乾燥易誘發濕疹 中醫教兩湯水清熱潤燥入秋｜四種常見入秋食物 助健脾解渴 中醫推介2款秋天滋潤食療皮膚乾燥｜個人體質導致乾燥？中醫師教你三種調理方法 改善痕癢含糖飲品不加糖非100%無糖！鮮奶豆漿6種飲品自帶糖份不用加甜兒童身高｜喝一杯珍奶「唔識高」3個鐘！每日「這時段」更應別喝
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】