腳底生硬物可能是足底疣！赤腳跑隨時細菌感染 即看4大預防方法

小朋友活潑好動，甚至喜歡赤腳在公眾場合上奔跑，或有可能導致腳底不經不覺地感染上了細菌，形成腳疣。雖然大多數足底疣不會對健康造成重大影響，不過可能會導致行路不適和疼痛。若發現小朋友的腳上疑似出現足底疣，那麼家長便需留意小朋友是否經常赤腳導致細菌感染。



雞眼與疣的區別

可能有些家長發現小朋友腳底長出了硬物，但不知它究竟是雞眼還是疣？由於疣和雞眼都是常見的足部問題，容易讓人難以分辨。雖然雞眼與疣在外觀上有著相似的地方，但實際上在成因、特徵和治療方面有著明顯的區別。

雞眼

成因：由於長期摩擦或壓力導致皮膚增厚，常見於腳拇指內側或腳底等受壓部位。

特徵：表面皮膚增厚，形成硬繭；通常不具傳染性，主要出現在經常受壓或摩擦的部位。

疣

成因：由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起。

特徵：呈啡黃色或肉色，表面可能有黑色細點（血管硬化）。有可能出現在身體任何部位，如面部、頸部、手或腳。傳染性強，可透過直接接觸或共用物品傳播。

足底疣治療方法

1. 外用藥物

利用腐蝕性強酸，例如水楊酸藥水，破壞皮膚疣的組織，適用於初期細小的疣。

2. 冷凍治療

利用極低溫液態氮氣，凍壞疣的組織而令其脫落，適用於體積較大的疣，一般需要多次治療。

3. 激光治療

利用二氧化碳激光(CO2 laser)精準地把疣氣化燒焦，避免破壞周邊正常皮膚，適合面部、頸部細小的扁平疣，亦適用於較大或深層的疣。

4. 電灼治療

利用電灼燒壞疣的組織，然後用手術儀器刮走，適用於體積較大較深的疣。

5. 外科手術

利用外科手術切除疣的組織，需要注射局部痲醉，較適用於體積較大或較深層的疣。

如何預防足底疣？

1. 避免直接接觸疣

若不慎接觸疣，請立即徹底清洗雙手，以降低人類乳頭瘤病毒（HPV）的傳播風險。

2. 保持雙腳清潔和乾燥

潮濕的環境或會讓病毒的存活和繁殖，因此保持足部乾爽重要可減少細菌滋生的機會。應每日更換襪子，並確保鞋內保持乾燥透氣。

3. 避免共用個人物品

切勿與他人共用毛巾、襪子或鞋子等個人物品，以減少病毒傳播的可能性。家庭成員或朋友之間也應特別注意個人衛生習慣，避免交叉感染。

4. 避免在公共場所赤腳

在游泳池、更衣室或健身房的浴室等公共場所時避免赤腳，建議穿上拖鞋或保護鞋，以避免直接接觸可能帶有病毒的地面。