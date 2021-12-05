小朋友腳底生硬物可能係「疣」 家長應該避免小朋友做呢幾樣嘢

一般小朋友都喜歡無拘無束地玩耍，無論在家裡、遊戲室或游泳池，經常都會赤著腳走來走去。由於「疣」是透過直接接觸患者皮膚，或間接接觸受污染的物件而受到感染，赤腳走路（特別是如果有細小傷口察覺不到）便會更容易感染這些過濾性病毒疣。

【作者：皮膚科專科醫生胡惠福醫生】



有時，家長發現小朋友腳底長出了硬物，不知它究竟是雞眼還是疣？ 疣可能會癢，但不一定痛，有時疣的皮膚表面會有黑色的細點。其實，疣和雞眼很相似，雞眼常見於時常磨擦的部位，令表面皮膚增厚而形成厚繭，例如腳拇指内側及腳底等。而「疣」則是由人類乳頭瘤病毒(HPV)感染所引致，患者皮膚會出現啡黃色或肉色突起的顆粒或硬塊，可以長在身體任何位置，常見部位為面部、頸部、手或腳。

小朋友腳底長出了硬物有機會試雞眼或疣。（photo－AC）

疣具有傳染性，若不即時處理，原本的疣會變大，也會越生越多，甚至會傳染給家庭其他成員，而免疫力較弱人士或皮膚有傷口者特別容易受到感染：透過共用個人物品如毛巾、枕頭床單、赤腳於公共泳池或遊戲室行走等途徑傳播。因此，若雙手接觸過疣，便要用肥皂和清水清洗雙手，避免傳到身體其他地方或其他人。

疣具有傳染性，感染疣的人士應該避免共用個人物品如毛巾。（Photo－AC）

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疣有機會於數月或半年內自然消失，但是持續或有病徵的疣，便須考慮治療。治療方法包括外用藥物、冷凍治療、激光治療、電灼治療、外科手術。

*外用藥物：利用腐蝕性強酸，例如水楊酸藥水，破壞皮膚疣的組織，適用於初期細小的疣。

*冷凍治療： 利用極低溫液態氮氣，凍壞疣的組織而令其脫落，適用於體積較大的疣，一般需要多次治療。

激光治療難以處理深層的疣，而且處理範圍較細，或會因患處周邊或皮膚深處有殘留病毒而埋下復發風險。（圖片：EBeauty）

*激光治療：利用二氧化碳激光(CO2 laser)精準地把疣氣化燒焦，避免破壞周邊正常皮膚，適合面部、頸部細小的扁平疣，亦適用於較大或深層的疣。

冷凍治療是透過極低溫令疣壞死，不會造成傷口或疤痕，是目前常用的治療方法。（圖片：etnet）

*電灼治療：利用電灼燒壞疣的組織，然後用手術儀器刮走，適用於體積較大較深的疣。

*外科手術: 利用外科手術切除疣的組織，需要注射局部痲醉，較適用於體積較大或較深層的疣。

總而言之，小朋友應穿拖鞋，避免赤腳走路；游完水後一定要沖洗全身及腳底，如有細微傷口，要消毒紗布包紥；避免共用個人物品，如拖鞋、毛巾；以及保持腳底乾爽清潔，易出汗應多換襪子。若發現有「疣」的蹤跡，應及早求醫，以免交义感染或傳染給子女或家人。

小朋友應穿拖鞋，避免赤腳走路（Photo－AC）

皮膚科專科醫生 胡惠福醫生

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