缺乏運動、過重易有扁平足？即看揀鞋貼士 附扁平足測試+改善方法

扁平足｜小朋友經常嚷著說不想走路、腳好攰、行路好痛？家長可以留意孩子走路時姿勢會否歪斜、或是腳掌是否比常人扁。如符合上述情況。小朋友可能患有扁平足！立即看看扁平足選購鞋子貼士、以及測試和改善扁平足方法。



各位家長，你們有否留意到小朋友走路總說腳部疲累、甚至感到痛楚？如小朋友行路姿勢奇怪、出現歪斜，可能患有扁平足。曾有文獻指出，由於幼童的足弓尚未完全發展，大概20至30%的小朋友就會扁平足問題，因此小朋友有扁平足的情況是十分普遍。隨著小朋友上小學後，後足將會逐步發展。若小學階段仍然出現扁平足的病徵，家長們便需多加留意。

扁平足成因

扁平足是生長期必經階段，一般隨著年紀増長會便會得以改善。不過，假如在幼年期間選擇了不合適的鞋子、或是缺乏運動，便會增加長大後仍患扁平足的風險，成長後可能會衍生拇趾外翻，跟腱炎等足部問題。

先天因素

1. 遺傳

2. 先天韌帶鬆弛

3. 先天足弓塌陷

4. 先天跗骨黏合

後天因素

1. 缺少運動

2. 意外（如骨折、韌帶鬆弛等）

3. 體重過重

選購鞋子5大貼士

1. 選擇鞋墊增加承托力

人在步行時會產生反作用力，均會對身體不同部位的關節造成衝擊。若鞋的承托力不足，有機會使下肢和腰部會承受2至3倍的壓力，出現關節勞損的問題。所以，選擇時需留意鞋內的鞋墊要有支撐足部內足弓的構造，以承托足部力量。同時，注意鞋跟不宜太平或太高，一吋高度為佳，以免影響走路時的重心。

2. 真皮及透氣物料為佳

雙手分別拿著鞋跟和鞋頭，將其對摺屈曲再「S形」扭動鞋隻。若輕易扭曲則代表鞋款過軟，承托力未必保證；若然無法扭動則代表鞋款過硬，容易出現「刮腳」情況。所以，手測軟硬度及選擇中度軟硬度為佳。

3. 尺寸預留約一隻手指位

選購過大或過細鞋款，有機會增加跌倒及扭傷的機會，選購鞋款時，尺碼上預留一個手指位便是最恰當。若鞋子太鬆，雙腳在鞋內的活動範圍太大，走路時或需刻意用力抓緊鞋子，或增加跌倒的機會。而且，鞋子尺碼過大亦會減低皮鞋的承托力，更有可能令小朋友患上扁平足的機會。

4. 圓頭鞋

鞋頭形狀同樣重要，若鞋頭會較尖則減低腳趾平放空間及活動範圍，或有可能出現姆指外翻的情況。

5. 帶子女親身試鞋

家長應帶小朋友到店試穿鞋款，觀察步姿及尺寸。若步姿跟平常不同，或出現左搖右擺的情況，便要選擇其他鞋款。

改善扁平足方法

按下圖參考物理治療師建議改善扁平足方法：

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自我測試扁平足方法

方法一：利用筆檢測足弓高度

赤腳站在平滑的地面上，並把一支筆放在足弓與地面之間。如果足弓與地面的空隙不足以容納這支筆，則可能表示你的足弓高度不足，可能出現扁平足。

方法二：印腳測試足弓貼地情況

將腳掌沾上顏料或水，然後以正常的站立力度踩在白紙上，留下腳印。檢查腳印中的足弓部分是否有顏料或水的痕跡。如果足弓部分有著色，則可能表示站立時足弓貼住地面，這可能是扁平足的徵兆。

方法三：檢查鞋跟是否偏磨

觀察鞋跟的磨損情況，查看鞋跟是否出現向內或向外傾斜的現象。由於扁平足患者常因走路時呈內八字或外八字，導致鞋跟磨損偏向某一側。

方法四：檢視小腿與腳跟的排列

雙腳並排站立，從後方觀察小腿中線與腳跟中線是否能形成一條垂直線。如果這條直線向內或向外偏斜，可能是內八字或外八字腳的情況，而這是扁平足的常見症狀之一。