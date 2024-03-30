婚姻｜夫妻多久便應親密一次？按年齡而定　「這年紀」最少4天1次

想預防疾病、身強體壯？外國一名中醫近期表示，規律的性行為可能就是身體健康的關鍵。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，中醫師鄭妮娜（Nina Cheng）在TikTok上有28萬粉絲，她經常在TikTok上分享各種醫學知識。近期她上傳一部影片，認為性生活不美滿是造成疾病的原因之一。

鄭妮娜在影片中提到，雖然中醫常提到過度性行為會對人體造成影響，但是大部分人不知道的是，性行為不足也會讓人生病。她在影片中引用有2000年歷史的《素女經》，表示20幾歲的年輕人應該要至少4天愛愛一次。

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30幾歲的人應該至少每8天發生一次性行為，40幾歲的人則應該至少每16天滾一次床單。鄭妮娜說，雖然人年紀越大，行房次數可能會越少，但就算是50幾歲也應該至少每21天發生一次性行為。

2017年一項哈佛大學的研究也指出，活躍的性生活是身體健康的指標之一。該研究針對32000男性受試者進行調查，發現射精頻率提高，能降低罹患攝護腺癌的風險。研究更指出，愛愛水準提升，能讓罹患攝護腺癌的風險降低33%。

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