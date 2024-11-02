為家庭仆心仆命不代表「好」！台女星不再付出過度　趕及挽回婚姻

你是完美媽媽嗎？為了家庭犧牲奉獻，整天忙得團團轉，自己卻像花朵般逐漸凋零......

有時候，逼死自己的，正是你自己，而且沒有人要你這麼逞強！



台灣女藝人丁寧。（Facebook / @丁寧）

愛與了解是兩回事

當然，不是每個人都這樣；至少台灣女藝人丁寧現在不是了。

和丈夫馬修結婚多年，三寶媽丁寧於Facebook專頁分享：「你沒有說，就不要認為別人應該要知道。」而這是她在關係裏面學到的第一堂課。她說：

以前我總是愛玩心電感應這一套，覺得我幹嘛甚麼都要說，你應該要懂啊？！我是個既文青又實際的人，所以馬修常常搞不懂我在想甚麼，我也常常搞不懂他為甚麼不知道我在想甚麼，我覺得你這麼愛我應該會了解我啊？！

原來愛跟了解是兩回事。

愛是種本能，了解是必須要透過時間跟溝通。

「追求完美」差點毀掉婚姻

剛開始結婚那10年我非常努力，要變成一個完美媽媽，完美老婆，而這個想法差點毀掉我的婚姻。

作為完美老婆的第一個要件，就是要讓老公睡得飽、要讓老公吃得好。尬的，累死我了！

我在煮飯上面花太多時間，所以我根本沒有甚麼時間留給自己，煮飯完還要忙小孩，每天小孩只要一放學我整個人就開始焦慮。

那個時期我酒喝很多，特別把小孩都搞定上床後，我沒有喝完一瓶紅酒我是不會罷休的。然後想想第二天又要重新來一次，就覺得應該再開另外一瓶酒了。

相關文章：同為媽媽為何人家較快樂？培甚9個心態 你也可成為一位幸福母親

+ 25

有人要求妳這麼做嗎？

「有人要求你這麼做嗎？」在我們去看婚姻諮商的時候，諮商師問。

「沒有，我自己願意的。」我一邊講一邊眼淚就掉下來。

那一年我們吵得不可開交，在離婚跟看婚姻諮商之間，我們選擇再給彼此最後一次的機會。

我發現是我自己內在的那個完美形象把自己壓垮的，沒有人逼我，是我自己逼自己。

這也是促使我寫下《我不完美只要完整成為自己的七堂課》這本書的主要原因，希望更多人不要再逼死自己了。

你的憧憬不是孩子的

婚姻關係的建立，就像解謎題，一層一層的解題往核心走去。

完美媽媽的形象就是要起床處理孩子大大小小的事，我因為從小爸媽很忙，都在外面買早餐，所以我的內在憧憬就是，起床能夠聽到廚房做早餐的聲音，讓我感覺很幸福。

不過那是我的憧憬，不是我小孩的。

剛結婚那10年，我每天都起來搞這些，讓先生多一點時間休息，但是問題來了，一早孩子沒胃口，早餐最後都變成我的午餐，氣死。

加上我本來就不是睡眠好的人，進入了更年期睡眠更糟了，晚上只要稍微一點點晚睡，一大早起床弄小孩之後，我完全無法再睡了，就這樣撐着進入一整天的行程，那段時間我的黑眼圈真是一團難解的黑。

相關文章：沒因老公有錢而停步！人妻婚後身兼三職 結局勵志網民皆讚有遠見

+ 6

別人不會知道你在想甚麼

「你沒有說，並不表示別人就應該要懂。」在一次跟馬修抱怨到爆表的時候，這句話突然跑出來。

我理性了下來。

我問馬修：「你覺得你有辦法早上起來幫我處理小孩的事嗎？還是一個禮拜有幾天你來處理小孩？因為我只要起床之後就沒有辦法再入睡了，這樣我一整天都好累，一累就沒有耐性。」

我知道他是可以隨時起床隨時睡着人，好羨慕；他接下來這個工作，從一個禮拜幾天到現在每一天，而且他非常享受。

「我很喜歡帶孩子走路去學校的時光，我覺得他很依賴我，我也很有成就感。」他說。

他如果沒有去做，他就得不到這個快樂，很多事是要做了之後才知道他有多美好，加上我遇到街坊鄰居每一個人都對他帶孩子上學稱讚不已，他就更有成就感了。

每次當我可以在床上滾來滾去，不用急着起床，忙東忙西，這也讓我覺得好幸福，也非常感謝馬修對我的付出。

這不就是傳說中的雙贏嗎？

相關文章：湊小孩又攰使費又大 為何仍想當爸媽？6大好處 讓你人生變更好

+ 22

生活不能只剩下忙

不要剝奪別人成長的機會，也不要把自己搞得好像要一手全包才是好女人，所有你做的如果不是自由意識，出自喜悅，那就是一種自我消耗，怪不了別人。

我現在到晚上還是很忙，但是我已經不焦慮不喝酒，晚餐越簡單越好，炒飯炒麵輪番上陣，平常不會有四菜一湯這種事，不然就去對面快炒店買來吃。

我有更多時間跟孩子互動，小孩睡着之後我也不需要喝酒來平衡自己，我更早睡，更有精神早上去運動，孩子馬修會照顧。

這樣子的生活真的很舒服，覺得再這樣下去也挺好的。

當任何事讓你覺得焦慮焦躁急迫，表示這件事情是往不對的方向去了，就是應該停下來想一想，可以放掉甚麼？或者是開口尋求身邊人的協助。

忙可以，但是不能生活只有忙，是吧？！

網友：放過自己很重要

好友何如芸表示：「要求別人通靈確實是不應該的😑」。

網友留言：

・「有時是你要說時，對方直接打斷不想聽」

・「天啊啊啊啊啊啊！這篇！！！！ 在說我😂」

・「媽媽真的好想每天都睡到自然醒」

・「正中我心底深處！」

・「做自已最重要」

・「好有感～媽媽要鬆才有更多空間照顧大家」

・「有時候家務分擔，會讓另一半有成就感，何樂而不為呢？他也是很樂意的」

・「真的，不要太完美🥺這也是我後來放過自己的體悟」

・「關係中最錯的就是你應該懂我，我沒辦法說出自己的內心想法」

・「前提是另一半願意成長才有這局啊......」



大家覺得呢？

【延伸閱讀，更多為母心聲】



騰雞、耍廢人生已成歷史！女生當媽媽後 心態4大轉變連自己都驚

+ 21

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：完美媽媽、完美妻子的概念是婚姻殺手！丁寧：不要把自己搞得好像要一手全包才是好女人】