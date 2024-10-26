婚姻｜結婚10年老婆懶得就懶！老公頻嘆氣　網民卻斥他「不知足」

每個人對於人生的追求不見得相同，夫妻應互相體諒，才能維護家庭關係。一名男網友發文抱怨，他與妻子結婚十年，但妻子每天都在「擺爛」，讓他難以接受，因此請教網友：「該怎麼跟她溝通或是鼓勵她？還是單純是我吃飽太閒管太多呢？」



一名男網友發文抱怨，他與妻子結婚十年，但妻子每天都在「擺爛」，讓他難以接受。（Canva）

一名男網友在PTT發文，表示他和妻子結婚十年，有3個孩子，妻子平時在岳母店面幫忙，平時回家大部分時間就是看手機用電腦，小孩的事也不太想管，小孩上小學唸甚麼班級都不知道，作業寫錯也覺得沒關係，家事也僅限於自己房間裏稍微整理一下，幾年來早上帶小孩上學的次數「一隻手數得出來」。

事主表示，妻子通常都睡到八點半起床，週末有時候直接睡到十點。因為經濟狀況還可以，平常過得很悠閒，脾氣雖不錯，願意跟老爺奶奶住，雖然幾乎沒在交流，跟孩子感情也不錯，有時還是忍不住覺得她的生活也「太沒有目標了」，都40歲了，小孩在的時候就偷看漫畫，不在就玩遊戲，小孩也比較少主動找她看書聊天。

事主透露，他問過妻子，人生這麼輕鬆順遂，難道都不覺得應該多付出一點回饋社會，或是對自己的生活有多一點計劃跟想法？而妻子表示有想做的事就會努力，例如找餐廳、出國之類的，但事主覺得有雞同鴨講的感覺，她甚至會問：「難道這樣不可愛嗎？」所以詢問網友該如何和妻子溝通或鼓勵她。

相關文章：老婆婚後形象大變 污糟懶惰不煮飯 老公感疑惑嘆像遇詐騙集團

+ 8

此文一出，不少網友認為事主「管太多」了，每個人的人生觀本就不同：

・「不懂你到底想要甚麼樣的老婆？看起來也不只是不滿她不管小孩教育，連缺乏上進的人生目標都要被你批評」

・「人生輕鬆順遂不好嗎？難道要飽經風霜才好？」

・「可以沒煩惱開心過日子不好嗎？」

・「你管太多，你老婆人生很美滿」



也有網友認為，事主妻子已經做得很好了：

・「能跟公婆住，還能和公婆、小孩感情都好，情緒穩定，我覺得真的很厲害了」

・「小孩不討厭媽媽就代表她本身已經做得很好了，只有你自己在不滿她不夠相夫教子」

・「你吃飽太閒，你老婆超好，明明沒煩你要帶她出門玩耍，還不知足？」



【延伸閱讀，更多夫婦相處故事】

人妻被揭有外遇 道歉時卻稱自己仍是好媽媽 網民一睇理由眼火爆

+ 5

老婆只顧煲劇家務全不做 更害孩子兩度入院！人夫崩潰卻鬧不得

+ 8

延伸閱讀：

跟兒吵架隔天就忘…媳不解婆婆對她有「隔夜仇」 網指關鍵因素：不需糾結

重陽節請假祭祖…媳婦遭公公碎唸「太晚煮」 網見菜色抱屈：很優秀了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】