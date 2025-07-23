牙齒健康｜ 箍牙都有黃金期！過早進行牙齒矯正 或影響牙齒排列

牙齒矯正｜原來小朋友箍牙也有黃金年齡期？許多家長常常忽略了一個重要的事實，小朋友的牙齒矯正有其最佳時機。早期介入讓孩子進行牙齒矯正，不僅能提升孩子的笑容，還能避免未來可能面臨的口腔健康問題。



牙齒健康對於我們的整體健康至關重要，及早介入讓孩子進行牙齒矯正，不僅有助美化儀容，提升他人對自己的第一印象，更可以避免未來可能面臨的口腔健康問題。不過，有部分家長或會疑惑，到底甚麼情況下才需要讓孩子進行牙齒矯正？

甚麼情況需要進行牙齒矯正？

1. 不正確的牙齒排列

由於恆齒的體積比乳齒大，恆齒長出時可能不夠空位，引致牙齒排列參差不齊。當出現這個情況時，家長無需急於讓孩子進行牙齒矯正，可待小臼齒長出後，以及頜骨發育穩定確定是否需要箍牙。

2. 前牙開咬

若孩子的上顎前牙與下顎前牙出現約2毫米的水平距離，可以是出現前牙開咬的情況，一般原因為顎骨發育問題、咬合不良等情況而引起。

3. 牙齒之間出現間隙

牙齒排列出現空隙，最主要的原因是恆齒的體積跟發育中的頜骨不配合。不過，這種情況可能是暫時性的。家長可在進行牙齒矯正前，向牙科醫生評估牙齒排列日後會否回復整齊。

箍牙黃金期

據牙齒矯正科專科醫生表示，箍牙黃金期為11 - 15歲，不過亦有不少家長會待孩子的恆齒開始萌出時（即6至11歲）便帶孩子進行牙齒矯正。孩子自7歲開始便可以約見牙科醫生，讓醫生評估孩子是否需要進行牙齒矯正。早期介入讓孩子進行牙齒矯正，能夠確保孩子在成長過程中擁有健康的牙齒。

影響牙齒排列的原因

牙齒排列不整齊除了與先天因素有關以外，生活習慣同樣會影響牙齒排列，若家長發現孩子出現不良習慣，可以及早讓他戒除。家長同時需要提醒孩子徹底清潔牙齒，尤其是牙齒排列不整齊的地方，或是尋求牙齒矯正科醫生的專業意見，看看是否需要接受牙齒矯正治療。

（資料來源：衛生署口腔健康促進科）

先天因素影響

1. 上、下頜骨大小比例不相稱

上頜骨比例過大會導致 「哨牙」；上頜骨比下頜骨小會導致「倒頜牙」。

2. 牙齒體積與頜骨比例不配合

如果牙齒體積太大或頜骨太小，頜骨就可能沒足夠位置讓牙齒整齊地排列，造成擠迫的情況。相反地，如果牙齒體積太小或頜骨太大，牙齒之間就會出現空隙，同樣讓人覺 得牙齒排列不美觀。

3. 牙齒數目異常

正常來說，人有28顆恆齒 (智慧齒不計算在內)。如果牙齒數目比正常多，頜骨就可能沒有足夠位置讓牙齒排列整齊。假如牙齒數目比正常少，牙齒之間就會出現空隙，讓人覺得牙齒排列不整齊。

後天因素

1. 乳齒過早脫落，沒有足夠空間讓恆齒長出

若乳齒過早失去，鄰近的牙齒就有機會移至這缺牙空位，使原本預留給恆齒的空間消失。恆齒長出時，就沒有足夠空間讓它整齊地長出。

2. 不良習慣

吮手指、咬筆頭等習慣會使牙齒長期受壓，牙齒就給推至一個異常位置。

3. 蛀牙

牙齒鄰面蛀壞會導致鄰面受破壞，隔鄰的牙齒就會移位，造成排列不整齊。

4. 牙周病

嚴重的牙周病多發生於成年人身上，他們的牙周組織一旦嚴重受損，牙齒就可能會因失去足夠支撐而給移至一個異常位置。

5. 失去牙齒

因其他口腔疾病或意外而失去牙齒，會導致兩旁的牙齒移位。