網購兒童毒膠拖鞋塑化劑超標　醫生警告恐致性早熟及呼吸系統疾病

兒童安全｜近日內地有機構檢出兒童涼鞋鄰苯二甲酸酯（塑化劑）超標，這類塑化劑可經由呼吸道直接吸入或塵埃吸入進入人體。呼吸系統科專科譚子雋醫生會從呼吸科角度分析，鄰苯二甲酸酯對人體的影響。兒科專科胡沛麟醫生亦會分析鄰苯二甲酸酯如何影響兒童發育，會對健康造成甚麼危害。



鄰苯二甲酸酯（塑化劑）對人體的影響

呼吸系統科專科譚子雋醫生解釋，鄰苯二甲酸酯（phthalates）是一類有機化合物，屬於塑化劑，主要用來增加塑膠（特別是PVC）的柔韌性和延展性。

它們通過與塑料分子結構結合，令塑膠變得不硬，易於加工和使用。人體方面，鄰苯二甲酸酯屬於內分泌干擾物，會干擾人體激素系統，影響生長、發育、代謝、生殖等功能。研究指出，暴露於鄰苯二甲酸酯可能增加癌症風險、哮喘、過敏症、學習及行為問題，特別對兒童、胎兒的影響較大。

經皮膚接觸及呼吸進入人體

鄰苯二甲酸酯廣泛用於塑膠產品中，包括建築材料、電線電纜、鞋類、玩具、包裝材料、醫療器材等。由於塑化劑不是與塑膠牢固結合，所以會慢慢釋放，透過皮膚接觸、吸入空氣中懸浮微粒或誤食而進入人體。長期或高濃度接觸塑化劑，例如長時間接觸含塑化劑的塑膠拖鞋、玩具、室內空氣中高濃度塑化劑，都可能對健康造成影響。

塑膠產品會慢慢釋放塑化劑，透過皮膚接觸、吸入空氣中懸浮微粒或誤食而進入人體。（Freepik）

影響呼吸系統 可致慢性肺病增加患癌風險

譚子雋醫生指，長期吸入塑化劑會增加呼吸系統疾病風險，包括哮喘、慢性支氣管炎及肺功能下降。最嚴重可能導致嚴重呼吸困難、慢性肺病甚至影響免疫系統，增加癌症風險。

長期接觸鄰苯二甲酸酯也可能引發或加重哮喘，表現為喘鳴、呼吸急促、咳嗽等。過敏症則可能包括鼻炎、皮膚紅癢、過敏性鼻炎等症狀。這類哮喘患者通常需要長期使用吸入性哮喘藥物控制病情，避免發作。

除哮喘外，吸入塑化劑亦會增加慢性支氣管炎風險，導致氣道長期發炎，症狀包括持續咳嗽、咳痰、氣促、胸悶等。肺功能下降表現為肺活量減少、氣流受阻等，例如令患者感覺呼吸困難、運動耐力降低，嚴重時日常活動亦會受影響。

除了避免吸入塑化劑，日常也要避免吸煙或暴露在二手煙中。平日保持室內空氣流通，減少空氣污染、避免長期接觸有害化學物質及粉塵；要保持良好體能鍛煉，增強肺功能；定期健康檢查，及早發現呼吸系統問題。

如有慢性支氣管炎及肺功能下降的問題，治療方法包括：

1.避免接觸刺激物（如塑化劑、煙霧、粉塵等）

2.使用支氣管擴張劑及抗發炎藥物（如吸入性類固醇）

3.加強肺部康復訓練及保持良好生活習慣

4.嚴重者需醫療監控及長期管理

難判斷塑化劑含量 避免購買廉價塑膠製品

歐盟規定某些鄰苯二甲酸酯（如DBP、BBzP、DEHP）在消費品中的含量不得超過0.1%（即1000 mg/kg）。另外，食品包裝材料中亦有具體遷移限量，例如DEHP不得超過1.5 mg/kg。市民一般難以自行判斷產品是否超標，因為產品包裝未必標示塑化劑含量。消費者可選擇有安全認證標誌或符合當地法規的產品，避免購買來路不明或廉價塑膠製品。

對兒童危害更大 毒素更易在體內累積

若長期接觸超標的鄰苯二甲酸酯濃度，會對人體健康造成危害，而且對小朋友的影響通常比成人更顯著。兒科專科胡沛麟醫生解釋，主要原因是幼兒常透過啃咬玩具、塑膠製品或爬行時接觸灰塵攝入鄰苯二甲酸酯。而且小童體重較輕，暴露相同單位下攝入濃度更高。加上兒童的肝腎功能尚未發育完全，代謝和排除毒素的能力較成人弱，導致化學物質更容易在體內累積。

長期接觸超標的鄰苯二甲酸酯，最嚴重就是對兒童的生殖與發育系統造成損害。（Freepik）

嚴重或導致性成熟 增加患代謝病機率

鄰苯二甲酸酯最嚴重就是對生殖與發育系統的損害，導致兒童性早熟的主要機制是通過干擾內分泌系統。鄰苯二甲酸酯的代謝物結構類似雌激素，能與人體雌激素受體結合，向身體傳遞錯誤的「性成熟訊號」，導致女孩性早熟，包括乳房提早發育、提前月經初潮；男孩或會生殖異常，青春期後會導致精子和卵子數量質量下降。

胡沛麟醫生指，性早熟會促使「生長板」提前閉合，雖然孩子短期內長得快，但骨骼會提早停止生長，導致成年身高比遺傳潛能矮。例如：原本可能長到170cm的孩子，最終只有160cm。

荷爾蒙失衡導致女孩月經提早來潮，甚至小學低年級就來月經，可能伴隨經痛、經期不規律。長期雌激素過高，可能增加乳腺癌、卵巢癌風險。男孩則有機會有女性性徵。性早熟兒童未來患肥胖、糖尿病、心血管疾病等代謝病的機率較高。這也會影響他們的心理與情緒問題，導致自我形象焦慮和增加社交壓力。

另外亦有研究顯示塑化劑對其他內分泌器官，例如甲狀腺、胰島素分泌、神經系統、免疫系統，肥胖與代謝疾病有關。

會經孕婦接觸進入母體 影響胎兒發育增加早產風險

鄰苯二甲酸酯通過孕婦接觸進入母體，並透過胎盤或臍帶血直接影響胎兒發育。由於胎兒處於高度敏感的器官形成階段，即使低劑量暴露也可能造成長期健康問題。例如男孩尿道下裂（尿道開口位置異常），隱睾症（睾丸未下降至陰囊）。另外鄰苯二甲酸酯會干擾胎盤功能，增加早產或胎兒生長遲緩風險。

鄰苯二甲酸酯通過孕婦接觸進入母體，並透過胎盤或臍帶血直接影響胎兒發育。（Freepik）

可進行檢查評估暴露程度 如有異常越早治療越好

尿液檢測可測量鄰苯二甲酸酯的代謝物，評估近期暴露程度。若檢測結果超標，應進一步檢查相關健康問題，如荷爾蒙水平、生殖發育或神經評估。

．性早熟可以透過骨齡檢查、荷爾蒙檢測確認，並評估是否需荷爾蒙藥物治療。

．生殖系統異常（如尿道下裂、隱睾症）需要小兒外科手術矯正，越早治療效果越好。

．神經發育遲緩（如過動、學習障礙）語言治療、行為訓練、特殊教育介入。

雖然沒有特效藥，但可透過以下方式加速代謝與排毒。多喝水，促進尿液排出代謝物；高纖飲食，如蔬菜、全穀類，幫助腸道排除毒素；適量運動，促進血液循環與代謝。

父母應緊密監察子女有否提早出現性徵

胡沛麟醫生建議父母緊密監察子女有否提早出現性徵，性早熟的定義是女孩在8歲前出現乳房發育或10歲前月經初潮。男孩在9歲前出現睪丸或陰莖增大、陰毛生長等性徵。如果有以上情況,建議要找兒科醫生進行評估。

胡沛麟醫生認為切斷接觸塑膠製品的源頭最重要。家長應停止使用含鄰苯二甲酸酯的產品、如塑膠玩具、奶嘴、餐具、含香精化妝品。平日要減少塑膠容器盛裝熱食或油脂（因高溫易溶出塑化劑），改用玻璃或不鏽鋼或標示不含鄰苯二甲酸酯的材質。另外要定期清潔環境，例如定期清潔居家灰塵（常見塑化劑載體），尤其是兒童活動區域。

呼吸系統科專科 - 譚子雋醫生