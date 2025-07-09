內地5歲女童游水、浸溫泉後染阿米巴變形蟲！「4件事」高風險別做

游泳泡溫泉後孩子就陷入了昏迷，隨後轉入重症監護……日前，一位家長在社交平台上發帖稱，孩子感染「阿米巴食腦蟲」，情況危急，引發關注。



帖文稱，該家長帶5歲女兒分別於6月7日和6月14日遊泳和泡溫泉，6月22日孩子出現頭痛低熱嘔吐，6月23日住進醫院後出現抽搐，隨後昏迷，6月24日孩子轉院入住PICU，插管上了呼吸機，6月27日被檢測出福氏耐格里阿米巴病原。7月1日，家長更新動態稱，孩子仍在住院治療。

甚麼是 「食腦蟲」？真的會「吃人腦」嗎？又該如何預防？

患兒家屬在社交媒體平台講述發病經過（中國新聞網）

甚麼是「阿米巴食腦蟲」？

根據復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇在「華山感染」上最新撰寫的文章，「食腦蟲」並不是一條蟲，而是一類喜歡自己「漂泊」的單細胞小生物，學名叫自由生活阿米巴。

這其中最「臭名昭著」的有三種：

．福氏耐格里阿米巴：一旦衝進鼻腔，可沿着嗅神經鑽進大腦，引發急性阿米巴腦膜腦炎，進展飛快

．巴拉姆希阿米巴：更喜歡通過皮膚小傷口或吸入塵土慢慢進入體內，病程更長

．棘阿米巴：常見於隱形眼鏡相關角膜炎，偶爾也攻擊大腦



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為甚麼病情進展如此迅速？

此次事件中的女童從出現症狀，到進入重症監護只用了3天時間，為何病程進展如此迅速？

王新宇指出，「食腦蟲」一旦進腦，病死率很高，發病後常在一周內迅速惡化。另外，早期症狀像普通腦膜炎 —— 高熱、劇烈頭痛、嘔吐、脖子發硬，很容易被當成細菌或病毒感染。

值得注意的是，女童感染的福氏耐格里阿米巴十分「狡猾」，專家稱其可通過嗅神經直接抵達大腦，幾乎繞過人體免疫「哨卡」，留給免疫系統反應的時間很短。

從檢測手段看，此類疾病必須在腦脊液或病灶組織里找到阿米巴或做分子檢測，基層醫院常常做不到「立等可取」，容易錯過救治時間。

「阿米巴食腦蟲」存在於哪些地方？

事件中，女童家長稱，孩子發病前曾游泳、泡溫泉。「食腦蟲」是否普遍存在於水中？

資料顯示，自由生活阿米巴原蟲不需要宿主，可以自由棲息在土壤、水中。

以福氏耐格里阿米巴原蟲為例，其感染人體的一般是滋養體狀態，偶爾也有鞭毛體，包囊是不會感染的。

福氏耐格里阿米巴原蟲的滋養體非常頑強，在pH值6.0-6.5（弱酸性）、溫度35℃~37℃的環境中，生長最快；在37℃蒸餾水中變成鞭毛體後，還能運動2-6小時；最多能夠耐受46℃的高溫。在4℃的環境下，包囊能存活至少12個月，還能保持變成滋養體狀態時，感染人體的能力。

在溫暖的湖泊、河流、地熱溫泉、工業設備中排出的廢水、含氯製劑消毒不充分的游泳池、熱水器等水源以及潮濕的土壤中均可能有福氏耐格里阿米巴原蟲的存在。

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有藥可醫嗎？

專家強調，對於「食腦蟲」感染不必過於驚恐。

首先，其感染率極低。以福氏耐格里阿米巴原蟲為例，研究發現其暴露發生率很高，但感染髮生風險每百萬次接觸只有2.6例。人體自身免疫力可以抵禦阿米巴原蟲的感染。其次，近年來多藥聯合已有成功救回的病例。

不過專家也強調，需要及早識別、及早用藥。

警惕高風險場景

哪些場景容易受到「食腦蟲」感染？王新宇列出了幾種危險場景。

1. 溫暖淡水嗆進鼻子

夏天在湖泊、溫泉、河道、戲水池潛水、跳水，鼻腔被水猛衝是最典型的感染途徑。

2. 自來水直接洗鼻

有人用洗鼻壺沖鼻，如果水沒煮沸或消毒，就給福氏耐格里阿米巴開了後門。

3. 戴隱形眼鏡遇生水

棘阿米巴最愛髒水配隱形眼鏡，嚴重可導致角膜潰爛甚至失明。

4. 皮膚傷口接觸濕土或渾水

尤其是園藝、摸泥、養花時，巴拉姆希阿米巴可能從小裂口潛入。

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預防感染注意3點！

1. 到正規的游泳池去游泳，不要進行野外「野泳」。

2. 游泳運動時應避免潛水、跳水或在水中憋氣等易造成鼻腔進水的活動。

3. 如果近期在溫水中游泳玩耍後出現發燒、頭疼、頸部僵硬和嘔吐的現象應及時就醫。