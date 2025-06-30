兒童助眠軟糖暗藏褪黑激素或干擾荷爾蒙　英國藥監局急令下架調查

英國最近爆出一宗令不少家長震驚的事件。私人公司Nutrition Ignition被揭販售一款針對兒童的助眠軟糖「甘胺酸鎂軟糖」（Magnesium glycinate gummies），公司聲稱產品成分天然，但原來暗藏未標示的褪黑激素（melatonin），被英國藥監局急令下架調查。



未有提及產品含褪黑激素

Nutrition Ignition自去年3月起開始販售一款由中國製造的「甘胺酸鎂軟糖」（Magnesium glycinate gummies），每盒60粒，在網上獲得不少好評。品牌聲稱這款產品能幫助孩子改善睡眠，特別適合患有ADHD（專注力失調）或自閉症的兒童，而且採用天然成分，未有提及含任何藥物成分。

Magnesium glycinate gummies的產品描述沒有提及含有任何藥物成分。

家長質疑效力太強送往化驗

有兩位家長為孩子購買了軟糖，但發現軟糖的效力太強，孩子吃了只需半小時就睡著，於是他們就決定將產品送去名為「Supplement Factory」的公司化驗。

化驗結果證實，軟糖中含有褪黑激素，估計每粒軟糖含有0.53毫克的褪黑激素。而兒童的建議起始劑量為0.5毫克，但廣告和包裝並未提及過產品中含有大量褪黑激素。在英國只有憑醫生處方才能購買褪黑激素產品，兩位母親隨後向英國藥物及保健產品管理局（MHRA）報告問題。

長期過量攝取或影響荷爾蒙

人體在正常情況下會自然分泌褪黑激素，這是一種由腦部松果體分泌的激素，用來調節睡眠週期。如果長期過量攝取人工合成的褪黑激素，可能會影響荷爾蒙系統、打亂睡眠規律，甚至影響情緒、專注力或成長，對發育中的兒童影響更甚。

長期過量攝取褪黑激素，可能會影響荷爾蒙系統、打亂睡眠規律，甚至影響情緒、專注力。（Freepik）

在英國屬處方成分 未有許可販賣或違法

褪黑激素在英國屬於處方成分，任何含有褪黑素成分的產品都可能會被歸類為藥物，必須持有許可才能在英國合法銷售。調查曝光後，英國藥監局要求公司從其網站和其他線上零售商下架這款產品，現在也正徹查事件，調查公司是否涉及違法。

有報道指，涉事公司的負責人Sally Westcott為英國公共醫療系統（National Health Service, NHS）轄下信託機構的員工。NHS方面亦確認了這說法，並表示正密切關注事件進展。

公司負責人聲稱：對產品含褪黑激素不知情

Sally Westcott其後聲稱，對產品含褪黑激素一事完全不知情，表示從未故意銷售含有未申報成分的產品，公司只與符合行業標準的製造商合作，目前已將產品送交第三方進一步化驗。