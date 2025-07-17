兒童患高血壓或無症狀！或為心臟、腎有事　這類小孩應定期量血壓

當我們聽到「高血壓」，大多數人會直覺地聯想是中老年人的疾病。但高血壓早已不是「大人專利」，它也可能悄悄地出現在孩子身上。台灣國泰綜合醫院兒童醫學部主診醫生陳勇全指出，根據美國心臟協會與小兒科學會的統計，兒童與青少年的高血壓盛行率約為3%至4%，而在肥胖兒童中甚至高達25%。更令人擔憂的是，大多數患有高血壓的孩子並沒有明顯症狀，因此常常被忽略，錯失了早期介入與治療的黃金時機。



兒童高血壓不能看固定數字 需依年齡、性別與身高綜合評估

與成人不同，兒童高血壓的定義並非以固定數字判定，而是根據性別、年齡與身高百分位來評估，根據美國兒科學會2017年的指南，如果1歲至未滿13歲的孩子血壓值在三次不同的就診中，由醫療專業人員測量，都超過第95百分位，可診斷為高血壓。對於滿13歲以上的青少年，指南採用了與成人相同的標準，即血壓達到或超過130/80毫米汞柱即定義為高血壓。

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小於6歲常見繼發性高血壓 與腎臟、心臟病變有關

陳勇全醫生說明，高血壓的成因可以是無特定病因造成的原發性高血壓，或由於本身有着其它疾病所導致的繼發性高血壓。年紀較小的孩童中（特別是小於6歲），繼發性高血壓就比較常見，可能的疾病有腎臟疾病、心臟結構異常（例如主動脈弓窄縮）、內分泌異常等；而到了青少年階段，原發性高血壓的比例則逐漸上升，並且與以下因素息息相關：體重過重或肥胖、家族病史、缺乏運動、高鹽或高熱量飲食、睡眠呼吸中止症及睡眠障礙等。

兒童高血壓症狀不明顯 出現這些狀況應提高警覺

大多數兒童高血壓是無症狀的，但少數可能出現頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中、心悸或胸痛、視力模糊，嚴重者甚至可能出現意識問題等。由於症狀不明顯，定期測量血壓成為早期發現的關鍵。

美國兒科醫學會建議，3 歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓，若有肥胖、服用已知會升高血壓的藥物、腎臟病、曾有主動脈弓阻塞或縮窄病史，或糖尿病，應在每次就醫時檢查血壓。

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避免誤診兒童高血壓 正確量測方式一次看

為了避免誤判，陳勇全醫生強調，血壓的測量方式必須謹慎，應在兒童坐好3 -5分鐘、背部有支撐、雙腿不交叉的狀態下再進行測量。應使用正確尺寸的血壓袖帶以確保讀值的準確性。若第一次測得的血壓偏高，醫療人員應在同次就診中再量兩次，並取三次的平均值作為判讀依據。

值得注意的是，孩子在醫院或診所量血壓時出現偏高，但在家中時血壓卻是正常的情況，這可能是因為孩子在醫療環境中感到緊張或焦慮所導致。雖然這種情況不像真正的高血壓那樣具有持續性風險，但仍需定期追蹤，避免未來可能發展為真正的高血壓。

控制兒童高血壓 從調整生活習慣開始

「血壓偏高」是未來高血壓的前驅狀態。研究發現有血壓偏高的青少年，每年有7%會進展成高血壓，特別是體重過重者。兒童時期的血壓偏高也增加日後發展成人高血壓與代謝症候群的風險。因此，若能及早介入生活習慣改善，許多血壓偏高的孩子可望不進展為高血壓。

陳勇全醫生強調，治療兒童高血壓的首要原則是改善生活習慣，其中包括DASH（Dietary Approaches to Stop Hypertension）飲食建議，是一種專為降低血壓而設計的飲食模式。它強調多吃蔬菜、水果、全穀類食物、低脂乳製品、堅果、種子、豆類和瘦肉，並減少攝取鹽分、糖分和紅肉。這種飲食不僅能幫助控制血壓，還有助於改善整體健康。此外，也要控制體重。

維持身體活動也很重要，推薦每週至少3 -5天進行中等程度以上的身體活動（每次30 -60分鐘），並建立良好的睡眠與作息。

若生活調整無效，或血壓過高、有器官損傷風險，則需要考慮藥物治療，並由小兒心臟科或腎臟科醫生追蹤管理。

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