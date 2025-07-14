廉價手機殼暗藏重金屬塑化劑　鉛超標30倍兒童長期接觸或影響發育

現在是電子科技發展的年代，不少青少年甚至是兒童，都日日「機不離手」手機已經變成生活必需品。大家在買手機殼時，可能都只著重外觀和價格，甚少考慮材質問題。近日中國央視就爆出平價劣質機殼原來潛藏健康風險，孩子長期接觸將影響發育，更可引發注意力不足！



中國官媒《央視財經》在日前報導，提到手機殼有濃烈塑膠味，代表很有可能是有害物質超標。在不少內地的網上購物平台都可以找到價格便宜的手機殼，部分價格更低至人民幣9.9元，但不少人拆封後都發現有強烈的塑膠味，即使已使用一段時間，氣味亦未有散去。

手機殼有濃烈塑膠味，代表很有可能是有害物質超標。（視覺中國）

劣質手機殼含有毒化學物

浙江省市場監督管理局曾經抽查市面上20款手機殼，發現部分低價款式的含鉛量竟高達國家標準的30倍以上。

報道指出，這些廉價手機殼多數來自門檻極低的小作坊。他們為節省成本，會加入回收塑料、工業染料，甚至疑似加入醫療廢料或電子垃圾來製作手機殼。有從業者透露，摻雜廢料可令成本下降三分之二。雖然降低了產品價錢，但安全卻無保障。

這些手機殼往往含有塑化劑、重金屬、多環芳烴、甲醛等有害化學物質。鉛會損害細胞、破壞骨骼、影響腎臟功能；塑化劑可能造成兒童發育異常、生殖系統問題，甚至引發注意力不足。兒童長期接觸或對健康造成嚴重影響。

這些手機殼往往含有塑化劑、重金屬、多環芳烴、甲醛等有害化學物質。兒童長期接觸或對健康造成嚴重影響。（Freepik）

選購手機殼4大貼士

央視也在報道中列出了選購手機殼的貼士：

1.避免購買外觀花哨，而且便宜的手機殼。因這些機殼可能用廉價染色劑及工業膠水製成，可能有鉛含量超標的問題。

2.優先選擇液態矽膠或TPU材質的機殼，聞起來無刺鼻塑料味。

3.留意包裝是否符合國標《手機殼套通用技術要求》，是否有標示材質，如食品級矽膠。

4.若手機殼染色脫落或磨損，應即時更換避免進一步釋出重金屬。