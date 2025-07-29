牙齒健康｜不當餵哺方法隨時引發蛀牙 嚴重可致乳齒逐一壞死！

幼兒蛀牙｜不當的餵哺方法，有機會導致幼兒嚴重蛀牙。這種蛀牙的特徵是牙齒蛀壞得快、廣泛，並且嚴重。為預防幼兒嚴重蛀牙，家長除了需為培養幼兒良好的飲食習慣，同時應定時帶小朋友接受口腔檢查最少一次。

資料來源：衛生署口腔健康促進科



「幼兒嚴重蛀牙」是一種發生在嬰、幼兒口腔內的蛀牙。這種蛀牙的特徵是牙齒蛀壞得快、廣泛，並且嚴重。幼兒嚴重蛀牙開始時在上排門牙的表面會出現很大範圍的蛀牙洞，並隨著乳齒長出的次序而逐一蛀壞，情況會由門牙開始向後牙蔓延。

「幼兒嚴重蛀牙」的成因

不當的餵哺方法：

1. 幼兒6個月大後，家長若仍頻密地及不定時地給他餵哺，幼兒口腔內的細菌就會不斷利用食物的糖分製造酸素，侵害牙齒。

2. 讓幼兒含著奶睡覺，牙齒長時間浸在奶中，便會不斷受酸素侵害。

3. 幼兒一般在一歲之後能夠自行拿著奶瓶，如果家長讓幼兒隨時用奶瓶飲奶或其他飲品，就會延長了幼兒使用奶瓶的時間，患上「幼兒嚴重蛀牙」的危機因而大增。

不良的口腔衛生習慣：

1. 幼兒出牙後，家長沒有每天徹底替幼兒清除牙齒表面的牙菌膜

患上「幼兒嚴重蛀牙」的後果

情緒不安：

乳齒如果嚴重蛀壞，幼兒會感到牙痛不適，影響進食，甚至導致情緒不安。

引致牙髓發炎：

如果家長沒有為幼兒安排適當的治療，細菌會繼續蔓延至牙髓，引致牙髓發炎及產生膿瘡，細菌也可經乳齒的牙根感染牙槽骨內還沒長出的恆齒。

臉頰受感染：

更嚴重的是臉頰也會受到細菌感染，致使幼兒覺得疼痛。

自信心受損：

過早失去乳齒可影響幼兒的咀嚼功能、發音，甚至影響其將來的恆齒排列及儀容，令他們自信心受損。

預防「幼兒嚴重蛀牙」的方法

培養幼兒的飲食習慣

1. 每天定時進食最多六餐。孩子兩歲後，每天只吃三餐分量足夠的正餐，正餐與正餐之間，有需要時才讓他吃一次茶點

2. 不要讓幼兒含著奶瓶睡覺

3. 在幼兒約9個月大時，就該嘗試改為用杯喝飲料

每天適當地清潔口腔

1. 由寶寶出生開始，每天用紗布或棉花或手帕蘸點白開水替他抹口腔

2. 門牙長出後，還要替他抹牙齒

3. 乳臼齒長出後，要用軟毛細頭的牙刷替他刷牙

4. 如孩子會吐水，可讓他用一粒青豆分量的含氟化物兒童牙膏於每天起床及晚上睡前刷牙。此外，孩子於晚上刷牙後，家長也須替孩子補刷牙齒一次

定期檢查口腔

孩子長出第一顆牙齒後的6個月內或孩子一歲左右，應接受第一次口腔檢查。此後，每年應帶孩子接受口腔檢查最少一次。