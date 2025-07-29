牙齒健康｜食無定時隨時引發蛀牙！2招培養良好飲食習慣

牙齒健康｜科技的普及令小朋友經常長時間集中在遊戲上，導致食無定時，有機會令小朋友蛀牙風險大增！蛀牙不僅影響孩子的口腔健康，還會對他們的整體生活產影響。隨著甜食和含糖飲料的普及，家長們更需警惕這一常見的口腔疾病，以確保孩子們能擁有健康的微笑和快樂的童年。

資料來源：衛生署口腔健康促進科



蛀牙，是指因細菌而導致牙齒組織內的礦物質流失。一般因飲食習慣不良而引起。而當蛀牙蔓延至牙髓，將會產生劇痛，影響睡眠，即使吃止痛藥也可能不能緩解痛楚。牙齒亦可能出現明顯蛀洞，牙髓也可能受細菌感染，甚至壞死，細菌可能從牙髓經牙根部分擴散到附近的牙周組織，引致發炎，並可能產生膿腫。

牙齒蛀壞原因 與吃喝次數有關

牙齒表面經常附著一層牙菌膜。每次吃喝時，牙菌膜的細菌會分解食物中的糖分，產生酸素，酸素侵害牙齒表層的組織，導致礦物質流失。不過，口腔內的唾液可以中和酸素，阻止礦物質流失，但唾液是必須有足夠時間才可發揮作用。因此，如果吃喝次數頻密，唾液就不能有效發揮作用，牙齒表面的礦物質就會持續流失，形成蛀牙。

徵狀

1. 蛀牙剛開始

初期蛀牙的部位通常是在牙齒的琺瑯質，患者是沒有任何不舒服的感覺，牙齒表面通常是完整，憑肉眼看是不見有蛀洞的，因此患者是不知道牙齒已經被蝕壞。

2. 蛀牙蔓延至象牙質

吃冷、熱、酸、甜食物時，患者可能會感到牙齒酸痛；此外，牙齒並可能出現蛀洞。

3. 蛀牙蔓延至牙髓

蛀牙蔓延至牙髓時會產生劇痛，影響睡眠，即使吃止痛藥也可能不能緩解痛楚。牙齒可能出現明顯蛀洞，牙髓也可能受細菌感染，甚至壞死，細菌可能從牙髓經牙根部分擴散到附近的牙周組織，引致發炎，並可能產生膿腫。

蛀牙引致的後果

1. 蛀壞部份會發出異味，導致口臭，直接影響日常的社交生活。

2. 蛀牙可能會帶來持續不斷的疼痛，即使吃止痛藥也不能緩解痛楚，因而影響食慾、學業、工作和睡眠。

3. 蛀牙可能導致咀嚼困難，患者因而偏食，最後影響身體健康。

4. 蛀牙嚴重時，細菌甚至可能從牙髓經根尖孔擴散到鄰近的牙周組織，引致發炎並產生膿腫。

5. 當蛀牙嚴重至牙髓治療也無法補救時就必需把牙齒拔除。牙齒給拔除後，鄰近的牙齒就有機會移向缺牙空隙，造成牙齒移位。

預防蛀牙方法

1. 培養良好的飲食習慣

每次吃喝時，牙齒表面的礦物質會流失，造成一次蛀牙機會。吃喝的次數越多，蛀牙的機會就越大。因此，早、午、晚三餐要定時，分量要足夠，並且要避免在正餐以外的時間進食，以減少進食次數；此外，口渴時，盡量只喝清水解渴，這樣就可以減少蛀牙的機會。如果兩餐之間感到肚餓，可以吃茶點一次。

2. 早晚用含氟化物牙膏刷牙

氟化物可以鞏固牙齒，使牙齒不易受酸素侵襲；氟化物亦有助流失的礦物質返回牙齒，使初期蛀牙得以修復。所以，應每天早上起床及晚上睡前用含氟化物的牙膏刷牙。

3. 定期檢查口腔

每年往見牙科醫生檢查口腔最少一次，以便及早發現蛀牙，並按需要接受預防蛀牙的治療，例如用窩溝封閉劑把牙齒表面的紋溝封閉。