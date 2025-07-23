牙齒健康｜換牙期需特別留意六歲齒！即看恆齒出牙次序+注意事項

換牙蓆｜當小朋友大約在6歲時，便會踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。在這個時候，家長除了應多關注孩子的牙齒健康，亦要同時應提醒孩子繼續保持口腔清潔。

資料來源：衛生署口腔健康促進科



孩子踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。恆齒共有32顆。象牙質通常呈微黃色，由於恆齒的琺瑯質透明度比乳齒的高，因此恆齒看來比乳齒黃。而隨著年紀漸長，象牙質會不斷增厚，牙齒亦因而會變得比較黃。

需特別護理「六歲齒」

小朋友六歲時，他下頜乳臼齒後面長出「大」牙齒，即第一大臼齒，共有四隻，位置在口腔四端乳臼齒的後面，由於通常在六歲左右長出，故稱為「六歲齒」。「六歲齒」對將來其他恆齒的正常排列十分重要，因此須要小心護理。在刷牙時要提醒小朋友把牙刷放到最後面，好好清潔六歲齒。另外，牙科醫生會按個別情況，在牙面上塗上「窩溝封閉劑」，將深的紋溝填平，防止蛀牙。

恆齒出牙次序

正門牙：6 – 8歲

側門牙：6 歲半 – 9歲

犬齒：8 歲半 - 12歲半

第一小臼齒：8 - 12歲

第二小臼齒：8 歲半 – 13歲

第一大臼齒：5 - 7歲

第二大臼齒：10 - 14歲

第三大臼齒（智慧齒）：17 - 25歲

（圖片來源：衛生署口腔健康促進科）

換牙注意事項

一般而言，乳齒是會自然脫落的，無需強行把它過早拔除，以免造成恆齒排列不整齊。而在換牙期間，牙齒會變得鬆動，刷牙時可能會有些微流血現象。因此家長應提醒孩子繼續保持口腔清潔，鬆動牙齒的衛生也不容忽視，否則會引致牙齦發炎。

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