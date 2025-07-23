牙齒健康｜換牙期需特別留意六歲齒！即看恆齒出牙次序+注意事項
換牙蓆｜當小朋友大約在6歲時，便會踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。在這個時候，家長除了應多關注孩子的牙齒健康，亦要同時應提醒孩子繼續保持口腔清潔。
資料來源：衛生署口腔健康促進科
孩子踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。恆齒共有32顆。象牙質通常呈微黃色，由於恆齒的琺瑯質透明度比乳齒的高，因此恆齒看來比乳齒黃。而隨著年紀漸長，象牙質會不斷增厚，牙齒亦因而會變得比較黃。
需特別護理「六歲齒」
小朋友六歲時，他下頜乳臼齒後面長出「大」牙齒，即第一大臼齒，共有四隻，位置在口腔四端乳臼齒的後面，由於通常在六歲左右長出，故稱為「六歲齒」。「六歲齒」對將來其他恆齒的正常排列十分重要，因此須要小心護理。在刷牙時要提醒小朋友把牙刷放到最後面，好好清潔六歲齒。另外，牙科醫生會按個別情況，在牙面上塗上「窩溝封閉劑」，將深的紋溝填平，防止蛀牙。
恆齒出牙次序
正門牙：6 – 8歲
側門牙：6 歲半 – 9歲
犬齒：8 歲半 - 12歲半
第一小臼齒：8 - 12歲
第二小臼齒：8 歲半 – 13歲
第一大臼齒：5 - 7歲
第二大臼齒：10 - 14歲
第三大臼齒（智慧齒）：17 - 25歲
換牙注意事項
一般而言，乳齒是會自然脫落的，無需強行把它過早拔除，以免造成恆齒排列不整齊。而在換牙期間，牙齒會變得鬆動，刷牙時可能會有些微流血現象。因此家長應提醒孩子繼續保持口腔清潔，鬆動牙齒的衛生也不容忽視，否則會引致牙齦發炎。
換牙Q&A
孩子新長出的門牙為甚麼呈鋸齒狀？
新長出的門牙呈鋸齒狀是正常現象，一段時間後，鋸齒部分就會自然磨平。
孩子上排門牙長出後，呈「八」字向兩旁分開，是否需要箍牙？
這個所謂「醜小鴨階段」只是過渡期，通常當兩旁犬齒都長出時，門牙就會變得較垂直，縫隙也會收窄。
孩子下排的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙，是否需要把乳門牙拔掉？
一般而言，乳門牙會自然鬆動，舌頭也會把恆門牙向前推，漸漸地乳門牙會脫落，恆門牙也就回到其所屬位置，回復正常的排列，故此毋須把乳門牙拔除。
門牙長得不整齊，可否脫去旁邊的乳齒，以騰出空間讓門牙可整齊排列？
由於孩子的頜骨發育還沒完成，而恆齒的體積又較乳齒大，恆齒長出時就可能不夠適當空間，牙齒排列因而變得擁擠。一般來說，牙齒是否排列整齊是要等待至全部乳齒都換上恆齒後才可以確定。如有疑問，可以請教你的牙科醫生。
孩子的牙齒參差不齊，何時適合進行牙齒矯正治療？
一般而言，要待全部乳齒都換上恆齒，頜骨亦大致發育穩定才可確定牙齒排列是否不整齊，那時可因應情況才決定是否接受牙齒矯正治療。