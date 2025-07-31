親子關係｜與孩子惡言相向 不如學習說美言維繫關係

家長在職場或朋友圈子中，對同事或朋友大方的美言幾句經常有，也很自然。但在家中，當孩子做了不對的事，就容易惡言相向了。的確，很多家長以權力管教孩子，認為「為了孩子好，有話直說就可以啦。」

本文作者：香港中華基督教青年會學校社會工作部學校社工 劉蓓英



其實，家長多對孩子說美言，才是管教的上善之道，也收美好的效果。以下四個場景，便充分反映了家長跟孩子說美言的好處。

一）家長做錯事時，向孩子說聲「對唔住！」

雖然很多家長要求孩子做錯時要認錯， 但當自己分明錯了，卻難以開口認錯，甚至自找理由辯解，若家長能「有錯就認」， 孩子會感到被尊重 ，也願意學習家長的擔當。

二）家長做決定時，問孩子「 你有咩意見？」

每個家庭總要做大大小小的決定，小至「今晚食乜餸？」，大至「今個暑假一家去邊度旅行？」， 都可鼓勵孩子給予意見，甚至採納他們的意見，這樣孩子會覺得在家裏受重視、有貢獻，對家庭更有愛。

三）當孩子煩躁，面色難看，家長先關心一下：「唔緊要，你需要me time嗎？」

孩子心煩，家長自然想了解，但孩子可能反應激烈，高呼「你真係好煩，你行開啦！」這句話的確會讓家長傷透心，卻也許是孩子表達希望獨處的需要。家長不必立刻反應受傷，而可穩定地回應：「唔緊要，我明白你唔想講嘢，你準備好再傾偈嘅時候，我喺度。」也讓孩子覺得家長體貼自己，情緒平復後，或會主動找家長傾訴呢。

四）當孩子闖禍了，家長說：「無論係點，我都喺你身邊，一齊面對。」

這句美言表達家長明白孩子或許有錯，縱然或不認同孩子的行為，但還是堅定的愛他／她。 這樣，孩子會感到家長是強大的後盾，也充滿關愛。要說美言真的不容易，但當覺察美言的好處，不時練習，就可成為好習慣，讓孩子更親近了。