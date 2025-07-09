小朋友挑食、情緒急躁?可能患有小兒厭食症！中醫教你2招調養方法

兒童健康｜情緒｜小兒厭食症是許多家長頭痛的難題，看著孩子面對滿桌飯菜卻興致缺缺，甚至緊閉雙唇拒絕進食，這種情況在中醫稱為「惡食」或「不思食」。厭食症不僅是短期的食欲不振，若長期未改善，可能導致營養不良、體力衰弱甚至影響生長發育，中醫理論認爲其核心問題在於脾胃功能失調。

撰文：香港中華基督教青年會、基佑綜合醫務中心資深中醫師簡達滿



脾胃被視為後天之本，負責食物的消化吸收與營養輸布。當脾胃運化功能受損，便會出現食欲下降的現象。造成脾胃失調的原因多元，包括飲食習慣不良如過量零食、進餐時間不規律，這些都會加重脾胃負擔。情緒因素也不容忽視，家庭氣氛緊張或強迫餵食可能引發肝氣鬱結，進而影響胃部功能。此外，先天體質虛弱或病後調養不當，都可能使脾胃更加虛弱，形成惡性循環。

小兒厭食症 伴隨急躁、夜驚磨牙

中醫將小兒厭食症分為幾種常見類型，每種類型有其特徵與相應的治療方向。脾胃不和型最為普遍，表現為挑食、腹脹但精神尚可，治療以調和脾胃為主，常用六神曲、麥芽等藥材。脾胃氣虛型的孩子往往面色萎黃、大便稀溏，需以黨參、白朮等藥健脾益氣。若是口乾便乾、煩躁消瘦的脾胃陰虛型，則適合石斛、玉竹等滋養胃陰的藥材。另有肝旺脾虛型，孩子除厭食外還伴隨急躁、夜驚磨牙等症狀，治療需平肝健脾，多選用鉤藤、白朮等中藥。

小兒厭食症調養方法

在治療方法上，天灸療法是一種溫和有效的輔助手段。天灸包含夏季的「三伏貼」與冬季的「三九貼」，透過將白芥子、細辛等辛溫藥材貼敷於中脘、足三里、脾俞等穴位，能刺激經絡、溫補陽氣，特別適合虛寒或氣虛型的孩子。建議在夏季三伏天或冬季三九天連續貼敷三年，每次貼半小時，詳情可向專業中醫師查詢。

日常調理同樣重要，家長應建立定時定量的餵養習慣，減少餐間零食。營造輕鬆愉快的用餐氛圍也至關重要，避免在餐桌上施加壓力或強迫進食。若孩子伴隨腹痛、黑便等異常症狀，應先就醫排除其他疾病可能。在家也可嘗試簡易療法，如針對脾胃不和的山楂麥芽粥，或適合脾胃氣虛的山藥蓮子羹。小兒推拿也是溫和的調理方式，順時針摩腹五分鐘，從胸口至肚臍輕推五十次，再按揉足三里與中脘穴各一至兩分鐘，均有助促進脾胃功能。

總而言之，小兒厭食症的調養需多管齊下，家長需保持耐心，理解脾胃調養是漸進過程，必要時應尋求專業中醫師協助，根據孩子體質制定個人化方案，逐步找回孩子的健康胃口。