日手提風扇爆炸釀6傷！摔落地面或致鋰電池損壞「遇4狀況」快停用

炎炎夏日，手持風扇成為許多人消暑必備品，但若使用不當恐釀災禍。日本東京品川區一處大樓日前發生火警，造成1名30多歲男子重傷，另有5人輕傷，警方初步研判，起火原因疑與手持風扇有關，專家也點出，發生4種狀況就別再繼續使用。



根據《朝日電視台》報道，該起火警發生在日本東京品川區一棟大樓的9樓，現場濃煙密佈，消防人員花費約2個多小時才將火勢撲滅。火災造成1名30多歲男子重傷，另有5人輕傷送醫。

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日本製品評價技術基盤機構（NITE）課長宮川七重指出，手持風扇若不慎摔落地面，可能導致內部鋰電池損壞，進而引發爆炸起火。她提醒，鋰電池相當脆弱，不耐高溫及撞擊，大家使用時應特別小心，避免產品受到撞擊，也不要讓其長時間暴露在高溫環境下。

專家表示，鋰電池在爆炸前會出現警訊，若發現手持風扇出現以下4種狀況，應立即停止使用，包含：

．突然無法充電

．充電時溫度比平常更高

．外殼和電池出現膨脹

．電源突然關閉



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