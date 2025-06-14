電風扇外框、扇葉積滿塵？不用拆開「海綿這樣切」即成清潔神器

炎炎夏日，電風扇成為居家必備電器，但長期使用後往往會累積大量灰塵，不僅影響送風效果，更可能危害室內空氣品質。日本家事網站《grape》近日分享一套簡單有效的風扇清潔方法，不需拆卸風扇就能輕鬆除塵。



《grape》在官網介紹的清潔方法，主要運用改造過的海綿進行清潔。首先，使用美工刀在海綿表面每隔約1厘米的距離，橫向與縱向劃出切口，但需注意不要將海綿完全劃穿。清潔時，這些切口能夠自然嵌入風扇網罩，達到更全面的清潔效果。

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山田家懶人主婦表示，若遇到頑固的灰塵，可以先在風扇表面噴灑鹼性電解水，再使用切割過的海綿擦拭，能夠達到更好的清潔效果。除了網罩外，風扇的扇葉同樣可以使用這種方法進行清潔，最後再將底座擦拭乾淨即可完成整體清潔工作。

《grape》特別提醒，清潔風扇時的安全事項不容忽視。在進行任何清潔工作前，必須先確實拔除電源線並關閉開關，以免風扇意外啟動造成觸電或受傷的危險。

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