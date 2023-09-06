手提風扇｜鋰電池起火該否用水救火？6大選購、使用禁忌減風險

夏天實在熱到受不了，不少人現在都會買隨身小電扇掛在胸口或是用手持，走到哪都能涼快一下。不過小心，如果電扇裏的鋰電池保養不當，可能就會變成隨身炸彈。



台電表示，現在市面上的隨身風扇較常見的是使用可充電式鋰電池，由於曾發生過鋰電池充電爆炸的案例，提醒民眾一定要注意用電安全。

使用電子產品時，「安全」總比「便宜」及「方便」重要！（按圖了解）

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台灣經濟部標檢局自2023年1月1日起，已將手持移動充電式電風扇列為「應施檢驗商品」，大家在選購隨身風扇時，要認明BSMI認證合格的電池（BSMI=經濟部標準檢驗局），經過標檢局檢驗合格的電池會有「商品檢驗標識」，才是安全性經檢驗核可的商品。

內政部消防署曾說明，由於鋰本身並不是一個非常穩定的元素，且電池中所使用的電解質或高分子隔離膜等材料，皆具有可燃性。

只要在設計、製造或使用的環節中稍有疏忽，即可能衍生出安全問題。目前雖經由保護裝置或材料改善多能獲得良好的控制，但不可諱言，鋰電池確實潛藏着起火爆炸的危險。

因此在選購及使用隨身風扇時，一定要記得多留意6重點才能涼的安心，不會一秒涼去：

1. 確認是否有商品檢驗標識



2. 勿在無人時充電



3. 鋰電池充飽電就移除電源，避免過度充電，以免電池過熱膨脹



4. 鋰電池怕摔怕熱,應避免重擊或接近熱源



5. 別在潮濕環境中使用



6. 電池發熱或膨脹就立即停用



鋰電池若不幸起火 乾粉還是水？用法大不同

內政部解釋，小型鋰電池組火災如筆電、行動電源等，使用乾粉滅火器有機會將火災撲滅，但若能將其放入水桶中，會有更好的效果。

大型鋰電池組如電動機車、電動車等，乾粉滅火器恐無法將火災撲滅，惟有以大量的水效果最佳，其主要是因持續的散熱與降溫，減低及阻斷電池芯產生的熱失控。

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