電風扇｜拍打是沒用的！有怪聲或為軸承太乾　小心3狀況可致起火

當家中電器有問題時，你會盡快更換，還是拍幾下希望它恢復正常，或是將就使用到它徹底壽終正寢？



最近天氣逐漸變熱，不少人已經將電風扇拿出來使用，但卻有網民遇到家中電風扇轉不動的問題，其中一台是吹到一半會自己停下來，另一台則是在低速檔位時沒反應，必須先切換到強風模式才會開始運轉，啟動後，再調整到所需的風速，風扇才能持續運作。事主好奇發問，若這樣的狀況已經持續兩個月，是否能自行修理？

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有網民分享經驗談：

．「軸承上油看看」

．「你有聽到摩打在轉的聲音嗎？沒有的話就是摩打老化，直接換」

．「也可能是啟動電容壞了需更換，這就需要學電的才能DIY」

．「上油之外，常見電風扇的軸心卡到頭髮甚麼的」

．「我的經驗是拆掉扇葉，滴些針車油進去，讓摩打轉一下」



別輕忽電器起火的徵兆！2現象應停用或更換電風扇

根據台灣消防署公布的2023年全國火災統計分析，第一名為燃燒雜草垃圾，共有5374件，電器起火則以2676件排名第二，日前《台電電力粉絲團》指出電風扇亦是家庭火災中常見的起火電器之一，當電風扇運轉不順時，可能是因為摩打故障導致電能無法有效轉換為機械能，反而轉變成熱能，導致摩打過熱起火。

為避免危險，甚麼情況下應立即停用，又有甚麼方式可以檢視電風扇是否老舊需要汰舊換新？對此台電也詳細說明！

三徵兆立刻停用

當電風扇出現「運轉不順」、「有異音、異味」、「過熱」時，很有可能是摩打出狀況，都應該立即停用並送檢，以免發生火災。

兩異常建議更換

平常也可以透過觀察電風扇的轉動情形，判別電器是否過於老舊，需要汰舊換新。當電風扇「轉動頻率異常」，開始時發出嗡嗡聲或是轉動緩慢，之後卻突然加速，抑或是「葉片停止異常」，例如葉片停止時是突然停止而非緩慢停止，上述兩個異常情形，代表軸承乾澀缺油了，建議可以進行更換！

平常簡單的小動作，就能替自己及家人的安全把關，關於電器安全的重要性，除了長時間不使用時記得拔除電器，《台電電力粉絲團》還提供3點建議：

建議1／選購摩打加裝溫度保險絲以及有商品安全標章的電風扇

建議2／定期清潔扇葉及摩打上的灰塵，並潤滑軸承進行保養

建議3／檢查電源線是否有破損或被擠壓的狀況



《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月（2024/02/03~2024/05/02）「電器起火」的網友討論，包括一氧化碳、短路、插頭、電線、清洗、定期、檢查、拔除等熱門關鍵字。網民表示：

・「建議電器不使用就關閉電源」

・「我出門插頭也會全部拔光，只留需要用到的」

・「電器真的要定期清理」



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】