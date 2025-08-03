5歲男童多處遭蜜蜂針傷「眼腫到睜不開」！「一原因」勿徒手拔刺

最近朱先生和家人帶着孩子到公園玩，孩子在綠植邊玩了沒多久，就哭着來找家長，說臉上和手上很疼。朱先生一看，孩子的臉上、脖子上和手上都出現了紅腫，推測孩子應該是被一群蜜蜂蜇傷了。



廣東深圳市兒童醫院（龍華院區）的外科綜合病區副主任醫師儲冬冬說：「當時孩子面部和手部有很多包，孩子的呼吸還算通暢，疼痛感很明顯，所以哭得也厲害。」

孩子身上多處被蜇傷，家長緊急送醫處理

急診科醫生接診後，發現孩子的額頭、脖子和手臂上鼓起的包中心，均殘留有蜜蜂的尾刺。醫生用肥皂水沖洗了傷口，隨後用鑷子小心將毒刺取出，並進行冰敷。回憶起事發經過，家長朱先生還有些害怕。

「孩子在樓下玩，那個地方很多蜜蜂，他可能是用棍子去驅趕蜜蜂就被咬了，當時被咬的最重的就是眼睛，腫得都睜不開了。」朱先生告訴記者。

蜂毒嚴重可致過敏性休克

醫生表示，蜜蜂蜇傷本身不可怕，可怕的是蜂毒引起的過敏性休克，嚴重時甚至會危及生命。所以需要留院密切觀察，並服用抗過敏藥。幸運的是，在服藥並觀察了幾個小時後，患兒情況逐漸好轉，沒有出現過敏表現。

儲冬冬解釋：「假期期間，昆蟲活動較為頻繁，小朋友戶外活動也相應增多，各類蟲咬傷、蛇咬傷及不明生物咬傷的情況確實較以往有所增加。」

勿主動「招惹」蜂類，被蜇傷可用肥皂水清洗傷口

醫生提醒，遇到蜜蜂、黃蜂，千萬不要主動招惹，如果被蜇傷，可以用大量清水和肥皂徹底清洗傷口，降低感染風險。另外，冷敷能有效收縮血管，減緩腫脹和炎症反應。

儲冬冬建議：

蜜蜂的刺不可徒手捏，其內部含有毒液。可用指甲邊緣或卡片輕輕刮除；若不採取此方式，可直接前往醫院，由醫生用鑷子處理，這種方式較為安全。 深圳市兒童醫院（龍華院區） 外科綜合病區副主任醫師 儲冬冬

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小編提醒：

1. 着裝指南

儘量穿淺色、款式簡單的衣物，避免鮮豔色彩（如紅、黃等，易被蜜蜂誤認為花朵）和帶有網格、蕾絲等複雜花紋的服飾，減少對蜜蜂的視覺吸引。穿長袖上衣和長褲，袖口、褲腳儘量收緊（可搭配鬆緊帶或束口設計），減少皮膚暴露面積，降低被叮咬的概率。

2. 氣味管理

避免使用帶有濃郁花香、果香的香水、髮膠、潤膚乳等日化用品，蜜蜂對這類氣味較為敏感，易被吸引。

戶外活動前不食用甜味濃郁的食物（如蜂蜜、糖果、水果等），若食用後需及時清潔口腔和手部，避免殘留氣味招引蜜蜂。

3. 活動區域

儘量遠離花叢、草叢、灌木叢、蜂巢（如屋檐下、樹幹上的可疑蜂巢狀結構）等蜜蜂易出沒的區域，尤其不要主動靠近或驚擾蜂巢。

若在戶外發現有蜜蜂圍繞，不要在原地揮舞手臂、奔跑或拍打，保持冷靜，緩慢後退離開該區域，避免刺激蜜蜂發起攻擊。

4. 物品攜帶

隨身攜帶輕薄的長袖外套或防曬衫，在進入花叢、草地等高危區域時及時穿上，臨時增加防護層。

若需在戶外停留較長時間（如野餐、露營），儘量將食物、飲料密封保存，避免甜味散發；餐後及時清理垃圾，不遺留食物殘渣。

5. 特殊情況

家長帶兒童戶外活動時，需提前告知孩子不要追逐、捕捉蜜蜂，若發現蜜蜂停留在身上，不要慌張拍打，輕輕吹走或等待其自行飛走。

若本身對蜂毒過敏，戶外活動時需隨身攜帶抗過敏藥物（如醫生開具的急救藥物），並告知同行人員過敏情況，必要時由他人陪同，以便發生意外時及時處理。

遵循這些小貼士，能在很大程度上降低被蜜蜂叮咬的風險。若不慎被叮咬，需及時處理（如前文提到的正確移除蜂刺等），若出現紅腫嚴重、呼吸困難等過敏反應，需立即就醫。

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