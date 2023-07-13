土耳其10歲童眼睛劇痛求醫 眼瞼驚藏11隻活蛆 感染眼蠅蛆病

蒼蠅飛進眼睛，後果可大可小。土耳其一名10歲男童近日因爲眼睛感到劇痛前往求醫，竟然發現眼瞼藏有11隻蛆蟲。男童經醫生診斷後，為感染眼蠅蛆病(ophthalmomyiasis)。醫生指此病於夏季較爲常見，如接觸昆蟲後眼睛出現異常情況，宜盡快求醫。



眼瞼發現蠕動幼蟲 醫生推斷蒼蠅飛進眼睛產卵

綜合外媒報道，居於土耳其塔特萬市（Tatvan）的一名10歲男童，於上周開始眼睛出現劇痛。男童父母於數天後帶兒子到當地醫院Tatvan State Hospital求診，進行檢查。經檢查後，男童左眼眼瞼被醫生Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu發現藏有8隻活蛆。翌日，醫生再發現三隻活蛆。

醫生表示透過顯微鏡檢查下，發現男童眼瞼下有蠕動的幼蟲，並為男童清除眼睛内的活蛆，以及給予抗生素作治療，男童現已經出院。該醫生相信，男童求醫前數天曾有蒼蠅飛進眼睛並產卵，故出現以上情況，此情況更有學名，為眼蠅蛆病（ophthalmomyiasis）。

醫生在男童的左眼眼瞼下， 連續兩天找出11隻蠕動蛆蟲。（網上圖片 Twitter @habertip）

蠅蛆病常見於與農場動物有緊密接觸的人類 夏天較普遍

當不同蒼蠅種類的幼蟲進入人類眼球時，此臨床疾病被稱爲眼蠅蛆病，一般是當帶有幼蟲的蒼蠅飛進人類眼睛時發生。眼蠅蛆病較常見於與農場動物有緊密接觸，或居於河流、村落或農場附近的人類。當幼蟲進入人類眼睛，幼蟲會以身上的小鈎子依附於人類的眼睛。

男童的主診醫生表示，眼睛受蒼蠅感染的情況在夏天較爲常見，如果眼睛接觸烏蠅蟲後感到異常痕癢或通紅，宜前往求醫。