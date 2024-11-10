寄生蟲｜2歲男童腸內藏百條蛔蟲「休克險死」！或因「1習慣」造成

越南胡志明市第二兒童醫院日前收治一名2歲多的男童，該男童在入院時已經嚴重休克並呼吸衰竭。家人解釋，小孩在2天前出現腹瀉、發燒等症狀，醫生緊急手術，竟發現男童的小腸有超過100條大小不一的蛔蟲，最後經過2小時的搶命手術，才徹底將蛔蟲清除，保住男童小命。醫生提醒，用餐前、遊玩後一定要叮嚀孩子用肥皂洗手，避免將蟲卵吃下肚。



醫生在男童腸子裏發現100多隻蛔蟲。（Facebook / @Biếng Ăn Tâm Lý ở Trẻ Em Batlote）

根據越南《民智報》報道，一名2歲左右的男童被送往胡志明市第二兒童醫院救治，據該院外禾綜合科醫師范阮賢仁（Pham Nguyen Hien Nhan）指出，男童在家出現發燒和腹瀉的症狀，卻遲未就醫，拖了2天才到地方醫院接受治療，卻仍不見病情好轉。

隨後男童變被轉院來到胡志明市第二兒童醫院，入院時已經處於嚴重休克和呼吸衰竭，得插管治療。經醫生診斷為腸阻塞合併敗血性休克，需要緊急手術，醫生發現男童的整段小腸內滿是大小不一的蛔蟲，數量粗估超過100條。另外男童約有70cm的小腸已經扭結壞死，必須切除縫合，最後歷經逾2小時的手術，將腸內所有蛔蟲清除，術後男童恢復狀況良好，已經能夠正常飲食。

胡志明市第二兒童醫院副院長范玉石（Pham NgocThach）表示，蛔蟲是一種常見的寄生蟲，經常出現在衛生條件不佳、氣候潮濕炎熱的環境中。孩童經常在玩完泥土後，不洗手直接抓東西吃，但也可能因此將含有蟲卵的泥土吃下肚，之後孵化成蛔蟲，而當蛔蟲聚集過多時，就會造成腸道阻塞，進而出現營養不良和腹痛的症狀。

范玉石說，若是感染蛔蟲，可能出現劇烈腹痛、嘔吐、腹脹或是情緒煩躁、食慾不振、疲倦和發燒等症狀，他建議若是孩童出現上述症狀，家長務必盡早將孩子送醫。若危及時發現，大量蛔蟲可能導致腸阻塞，造成腸段壞死，引發敗血症和感染性休克，更會導致生命危險。

而預防的方式，范玉石則表示，建議家長每6個月為兒童驅蟲一次，更要教導孩童在用餐前或是遊玩後都要用肥皂洗手，尤其在碰過泥土後更需如此。另外也要確實將時用的食物煮熟，飲用乾淨水，避免攝取可能含有寄生蟲的食物。

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