媽媽淘寶為小朋友打造私家Playroom　地墊滑梯乜都有三千有找

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在疫情的推波助瀾下，網購熱潮比以往更加熾熱，不少家長也嘗試網購更大型的電器甚至各種大型傢俬！而這位媽媽更誇張到為子女打造玩具室，當中不少物品來自淘寶，雖然她一心只想分享淘寶好物的過程，但網民卻把重點放在媽媽的單位上，直言「貧窮限制了我想像」。

媽媽大屋私家Playroom　地墊滑梯乜都有

Helen媽媽在Facebook群組「淘寶開心share」分享了自己為小朋友打造玩具室的淘寶購物過程，當中包括一張可折疊小沙發、全房舖上絨面地板墊、立體動物主題牆貼、風扇燈等等。媽媽也表示當中沒有甚麼特別「中伏」，不過網民似乎把注意力更集中在媽媽的單位上，羨慕房子大到有空間打造「私家Playroom」給小朋友。根據Helen媽媽自己提供的網購連結，不計算運費的話，在玩具室花費了約港幣約$2,700（以23/3網店標價計算）。

即看自家玩具室有甚麼是淘寶貨：

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看完上述震撼的玩具室，再和大家看看其他媽媽的推介。Hoyan媽媽在Facebook群組「淘寶開心share」中分享了為兒子房添置跑車床子實木書枱的用家體驗，直言囝囝「開心到唔捨得出返嚟」。不計算運費的話，跑車床子及實木書枱合計約港幣約$1,600（以23/3網店標價計算） 。

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組合床連梳化及風扇燈

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