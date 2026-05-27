小一面試｜英華小學歷年小一面試題目　新制減至兩輪必知評估重點

英華小學小一面試題目｜英華小學是熱門的一條龍直資小學，以下整合英華小學歷年小一面試題目，首輪為個人面試，次輪為親子面見，考核語文、數學、認知等能力。面試競爭激烈，家長可參考英華小學往年面試題目，助小朋友做好準備。



英華小學往年小一面試題目

面試形式：以往分三輪面試，從2025年起縮減至兩輪面試。所有報名學生都可以參加首輪面試，首輪為個人面試，學校會評估小朋友各方面的能力。次輪為親子面見，學校會觀察親子關係，以及家長的家庭教育理念。英華小學重視學術能力，包括語文能力、數學能力等。此外學校亦重視學生的好奇心、好學精神。

英華小學重視學術能力，包括語文能力、數學能力等。此外學校亦重視學生的好奇心、好學精神。

第一輪面試

語文能力：

．中英文認讀：小朋友需認讀中、英文生字，要讀出字詞及完整句子，或配對字詞和相應圖片，期間可能要用IPad完成部分題目。

．分享書籍內容：每年面試，學校都會要求小朋友帶中英文書各一本，老師或會要求小朋友分享書籍內容，或問關於故事的問題。

數學能力：

．加減運算：老師會口頭讀出加減題，小朋友需要聽清楚並快速運算和作答。

．金錢運算：老師會問小朋友關於金錢運算的題目，例如成人車費是X元，小童車費是X元，合共是多少元？

．量度單位概念：老師會考小朋友是否有量度單位的概念，例如「1米大概有多長？」、「一道門有幾米高？」

常識認知：

．圖卡排序：老師會提供多張圖卡，小朋友需要排列成正確的順序，並表達圖卡的故事內容，老師會觀察小朋友的邏輯、組織及說話能力。

．生活常識：老師會問關於日常生活常識的問題，例如「巴士和小巴有甚麼分別？」，以觀察小朋友的常識和觀察力。

．積木分類：老師會提供不同積木，讓小朋友分類處理。

．拼圖遊戲：老師會提供拼圖、七巧板等道具，觀察小朋友的解難能力。

．生活常識：老師會問小朋友，在指定的地點不能做甚麼行為？例如「在圖書館不可以做甚麼？」；另外也會問小朋友「圖中是甚麼地方，你會到這個地方做甚麼？」

創意思維：

．畫畫：老師可能會提供指示，讓小朋友按指示畫畫。老師也有可能不設題目，讓小朋友自由創作。

品格觀察：

．團體遊戲：以往設三輪面試時，會安排小朋友在其中一輪面試分組與校長圍成一圈玩小遊戲，例如找不同、找錯處、考記憶力等遊戲，觀察小朋友的團隊合作、社交能力，以及自信和表達能力。

第二輪面試

親子面見：

．親子活動：以往曾試過要求家長和小朋友需臨場發揮完成表演，或進行親子活動，學校會藉此觀察親子關係。

．家庭教育：學校會透過交流重點了解家長的家庭教育理念及價值觀。