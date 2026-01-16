小一面試｜保良局蔡繼有歷年小一面試題目　語文能力品格觀察重點

保良局蔡繼有學校小一面試題目｜保良局蔡繼有學校是深受家長追捧的一條龍學校。不少家長都想知道學校的面試要求、題目，以下就為大家整理了保良局蔡繼有學校的歷年小一面試題目，家長可助小朋友做好面試準備。



保良局蔡繼有學校往年小一面試題目

面試形式：分兩輪面試，首輪會以小組形式面試，玩遊戲及以不同語言回答問題，小朋友也需要用中文或英文自我介紹。次輪會面見家長，了解家長是否認同學校的教學理念，同時也會以小組形式考核小朋友，題目的難度也有所提升。

語文能力：

．玩遊戲做指令：老師會先和小朋友玩遊戲，當中會有一些指令，像是「老師話」。當中會包含中、英文，目的是想看看小朋友是否聽得明，也會讓他們認一些簡單的字，然後再一起聊一聊。

．物件介紹：要求小朋友用中文或英文分享一本喜歡的圖書，或一件玩具玩具。

．朗讀圖書：要求小朋友朗讀圖書內容。

．看文章作答：要求小朋友先讀一篇英文文章，之後再回答問題。

．填充題：小朋友需要用平板電腦填充句子或詞語中缺少的部份。

．英文字詞：要求小朋友配對圖片與英文詞語，或串指定英文生字。

數學能力：

．基本數學：要求小朋友用用中文或英文計算1至20的加減數，更設有比較題和應用題，觀察小朋友的基本數學能力。

認知能力：

．環境觀察：會考小朋友有否留意校內的環境變化，例如考小朋友是否記得剛才說話的老師的名字；剛才經過的操場正進行甚麼活動等。

．看影片作答：老師會播放一段影片，小朋友需要在看完影片後搶答問題。老師會觀察小朋友的觀察力，以及他們是否細心。

．圖卡排序：小朋友需要排列圖卡，排成一個完整故事。

創意思維：

．畫畫：小朋友需要根據老師的指示畫畫，例如先畫一個太陽，然後再畫一祼大樹。老師也可能提供指定題目，再讓小朋友根據題目自由發揮，例如「到公園去」，「我的好朋友」等。最後會用中文或英文詢問關於畫作的問題。

品格觀察：

．跳舞遊戲：老師會要求小朋友跳Baby shark，觀察小朋友是否會聽從指示，以及會不會玩得樂極忘形而失控。

．拼圖遊戲：老師會要求小朋友拼圖，觀察小朋友拼錯時會否發脾氣或放棄，以及在完成任務，會否主動幫助其他人。

．小組遊戲：老師會用中文或英文與小朋友玩小組遊戲，例如老師話、123木頭人、爭凳仔、狐狸先生幾多點等。

．看圖辨對錯：小朋友需要根據題目內容分辨行為對錯，例如小朋友幫助老人、小朋友用樹枝打人等。

其他問題：

．生活問題：老師會問一些關於小朋友的日常生活的問題，例如家中有沒有養寵物、現在幾多歲等。