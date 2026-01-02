小一面試｜拔萃女小學歷年小一面試題目整合　涵蓋語文認知生活題

拔萃女小學小一面試題目｜拔萃女小學是傳統的私立基督教女校，是廣大家長心儀的熱門小學，每年競爭都非常激烈。以下為家長整合了拔萃女小學歷年的小一面試題目，家長可作參考。



拔萃女小學往年小一面試題目

語文能力：

1.看圖作答（中文）：根據圖畫回答選擇題，例如哪個遊樂場離女孩最近？小狐狸醫生幫病人診症時的心情如何？圖中有甚麼不合理的地方？

2.故事聆聽（英文）：小朋友要先聆聽一段故事，再根據內容在工作紙上選出正確答案並蓋印。例如”Frankie is Miss Chan's_？”小朋友要在"Pet、Donut、Hat”中選出正確答案並蓋印。

數學能力：

1.應用題目：會用日常物件考驗20以內的加減法，例如4個橙加2個香蕉，一共是多少個水果？或者$10元可以購買圖中哪3樣物件？

認知能力：

1.看圖配對：先看一段與動物有關的片段，再作答指定問題，然後在工作紙的格子上，找出片中出現過的動物並蓋印。

2.測試記憶力：先播放一段片段，小朋友需憑記憶重複片中動作。

3.串珠仔：小朋友需以穿繩方式，在硬卡紙上配對英文字母A-E與數目字1-5，例如A對應1、B對應2等。

4.拼圖遊戲：小朋友需根據指定的圖案製作拼圖。

自理能力：

1.綁鞋帶：老師會提供一個道具紙盒，小朋友需要在紙盒上綁鞋帶。

2.摺衣服：小朋友需要折疊毛衣，或掛好襯衫。

創意思維：

1.繪畫：小朋友可以自由畫出自己平時會與誰遊玩

2.手影遊戲：老師會提供一張動物圖片，如小狗、鯊魚、貓等，小朋友要用雙手模仿該動物。

精細動作：

1.串珠仔：小朋友需要用繩子穿珠仔，製作頸鏈。

其他問題：

1.需回答有關日常生活的問題，例如假日會去哪裏、平日會與誰一起玩。