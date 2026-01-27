小一面試｜聖方濟各英文小學歷年小一面試題目　常見學術題型一覽

聖方濟各英文小學小一面試題目｜聖方濟各英文小學SFA 是不少家長的心水私立小學，學校推行資優教育並非常著重學生的言語學習。以下為大家整理了聖方濟各英文小學的歷年小一面試題目和要求，家長可以參考，預早幫助小朋友做好面試準備。



聖方濟各英文小學往年小一面試題目

面試形式：學校只設一輪面試，只面見小朋友。學校較注重學術能力，面試時小朋友需要完成工作紙，過程中會重視考核語言及數理能力，另外亦會考常識類題目。

語文能力：

．英文字詞：要求小朋友在工作紙上圈出自己懂得讀的生字。

．英文生字認讀：小朋友需要認讀中、英文生字，例如「Swim」、「Snack」、「Squawk」、「Orange」、「Meat」、「Butter」。

．英文串字：小朋友需要串字，例如「Jump」、「Walk」、「Spider」、「Sing」、「Bath」等。

．普通話生字認讀：小朋友需要認讀5個普通話生字，例如「圖書館」、「停車場」、「安全」、「籃球場」、「學生」等。

．普通話聆聽作答：老師會用普通話讀出題目，小朋友需要聽清題目，並在工作紙上作答。

．跟讀句子：老師會用英文、普通話讀出句子，小朋友聽完後需要跟讀，例如「哥哥和弟弟一起到遊樂場」。

數學能力：

．基本數數：小朋友需要數清圖中的物品數量，並寫下正確答案。

．計算加減數：要求小朋友計算加減數，例如「14 + 8 =?」、「70 - 28 = ?」等雙位數減個位數。另外有應用題目，例如10件物品，拿走7件後還剩下多少件，觀察基本數學能力。

．基本乘數：小朋友需要計算基本乘數，並在工作紙上圈出正確答案，例如「1 x 1 = ?」、「2 x 2 = ?」。

認知能力：

．生活常識：會考小朋友特定的地鐵線有甚麼站。

．思考與列舉能力：老師會先舉一個例子，要求小朋友列出具備指定特性的同類物品，例如「除了蘋果，還有哪些水果是紅色的？」

．情境題：老師會用中英或英文問一些情境題，小朋友需要以該語言作答，例如「如何你在公園與父母走失了，你會怎樣做？」。

．複述故事：老師會講一個小故事，小朋友要專心聆聽，之後再複述故事內容。

創意思維：

．畫畫填空：老師會提供一張圖紙，紙上有一個形狀，小朋友需要用這個形狀來創作一幅畫。