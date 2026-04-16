初生BB臍帶幾時脫落？可用酒精清潔？必知臍帶清潔步驟及注意事項

嬰兒臍帶護理｜如何為嬰兒清潔臍帶？即睇嬰兒臍帶清潔步驟、注意事項及常見問題，包括如何保持臍帶乾爽、何時需要清潔，供家長參考。適當保持臍帶清潔，可以促進傷口癒合，以免細菌感染。



清潔嬰兒臍帶（脫落前）

家長應該保持嬰兒臍帶清潔和乾爽。每當發現嬰兒臍帶底部，即臍帶與肚皮連接的位置有較多分泌物積聚時，便須清潔臍帶底部。

嬰兒臍帶清潔步驟

1.用沾濕了涼開水的棉花棒清潔臍帶底部，清潔直至臍帶的底部完全清潔為止。

2.每抹一次，便要更換一枝新的棉花棒。

3.最後再清潔臍帶部分。清潔時要輕柔地抹拭臍帶，勿用力過度，以免臍帶受損或出血。

（Freepik）

注意事項

1.先洗手後清潔：為嬰兒清潔臍帶前，應先洗手，以免將細菌帶入傷口，引致感染。

2.尿片勿包得太緊：盡量將尿片置於臍帶下，或者反折頂端，以保持乾爽，同時可以防止嬰兒在活動時，臍帶被尿片磨擦引致損傷。

3.勿用任何敷料包紮肚臍或塗任何藥物，如：油、膏、臍粉、膠布等。

臍帶護理正常現象

1. 出現少量血水：只要繼續用涼開水清潔直至肚臍完全乾爽。大概二至三天後，傷口癒合，就不會再有血水滲出。

2. 出現淡色無異味的分秘物：持續清潔便可。

臍帶護理異常現象（需要立即就醫）

1. 臍帶根部有紅腫發熱現象。

2. 出現異常惡臭味、膿液分泌物。

3. 臍帶凸出明顯（可能為臍疝氣）或出血情況持續。

4. 逾 3 週仍未脫落。

初生BB的臍帶幾時會脫落？

嬰兒的臍帶一般會在出生後7至10天會自然乾脫，但部分嬰兒的臍帶可能需要長達三星期或更長的時間才會脫落。

常見問題