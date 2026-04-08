嬰幼兒紅眼症48小時恐致盲？見黃綠膿液即就醫　認清淋球菌風險

嬰幼兒若出現急性結膜炎（紅眼症）且病程發展極快，台灣林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰警告，最嚴重可能在不到2天的時間內失明。他特別指出，淋病雙球菌（學名：Neisseria gonorrhoeae，簡稱淋球菌或淋菌）引起的「淋菌性結膜炎」雖非兒科急診常見病症，但其侵略性之強、病程之快，令人措手不及。



吳昌騰表示，淋菌性結膜炎屬於高侵襲性的眼科急症。延誤診斷與治療的後果相當嚴重，可能在24至48小時內造成角膜浸潤、角膜潰瘍、角膜穿孔，甚至導致永久性視力喪失。這種病菌具有特殊的毒力因子與免疫逃脫能力，與常見的流感嗜血桿菌或肺炎鏈球菌所引起的結膜炎相比，淋菌的發炎反應更劇烈、組織破壞更迅速。

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淋病雙球菌是一種革蘭氏陰性雙球菌，甚至能穿透完整的角膜上皮。吳昌騰特別提醒家長，當孩子出現病程極快、在24小時內迅速惡化的情況時，必須立刻提高警覺。此外，若出現黏稠黃綠色膿液不斷湧出、擦都擦不完的膿性分泌物，以及眼瞼與結膜嚴重腫脹、明顯結膜水腫，甚至伴隨疼痛與發燒等症狀，都應儘速就醫。

吳昌騰進一步指出，這種病菌不只在眼睛肆虐，還有可能蔓延至全身。淋菌感染引起的劇烈發炎反應，可能突破結膜並擴散至周邊組織。當嬰幼兒確診淋菌感染時，醫師必須面對追查感染來源的沉重問題，可能的感染途徑包括產道垂直感染、照顧者手部接觸傳播，甚至性虐待等。

根據美國兒科學會建議，所有青春期前兒童若確診淋病感染，皆應啟動兒童保護評估，並安排完整性傳染病篩檢，包括人類免疫缺乏病毒、梅毒、披衣菌等項目。吳昌騰強調，這不只是醫療診斷，更是保護孩子安全的責任。

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