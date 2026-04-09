連詩雅分享BB清胎毒方法助紓緩紅疹　附金銀花水做法及使用貼士

清胎毒｜育兒貼士｜連詩雅（Shiga）分享用金銀花水為BB清胎毒的方法，並介紹金銀花水做法及使用貼士，用來舒緩BB皮膚不適及減輕紅疹。即睇金銀花水材料及做法。



連詩雅（Shiga）於2024年7月18日誕下女兒Camila，一家三口生活幸福又甜蜜！轉眼間Camila已踏入一歲半大，Shiga不時在社交平台分享育兒點滴和心聲，也會分享育兒貼士讓新手父母參考。

（IG@Shi_ga）

金銀花水清胎毒

Shiga在小紅書分享為BB「清胎毒」的方法，她會用金銀花水替囡囡Camila擦臉或洗澡，以幫助舒緩皮膚不適及減輕紅疹。Shiga表示這是陪月員教授的方法，她亦曾向醫生查詢專業意見，醫生指出其實毋須特別護理，BB身上的紅疹一般會自行消退。

不過，金銀花水對Camila來說效果不錯，因此她分享這個方法供家長參考。她亦提醒，金銀花水的效果因人而異，家長應按BB的實際情況決定是否使用。

她在影片中分享了金銀花水的做法，並提醒大家用金銀花水為BB擦臉後，記得要為BB塗上一點潤膚乳保濕。

金銀花水做法

材料：

一包金銀花（約$20份量，一包可以用兩次）

做法：

1. 先將半包金銀花倒進盆內，然後用自來水清洗並把水濾掉。

2. 將上述清洗步驟重複3次。

3. 將洗好的金銀花倒進鍋裡，加入約600ml冷水，大火煮約10分鐘。

4. 過濾金銀花水，並用乾淨容器裝起。