嬰兒10個月大已識騙人？研究揭幼兒欺騙發展軌跡　3歲就會編故事

最新研究顯示，幼兒在10個月大時即可能理解欺騙，3歲後更能編造與隱瞞。學者指出，說謊是認知與社交發展的一部分，並非單純偏差行為。家長應理解不同年齡的欺騙型態，透過溝通引導孩子建立誠實與信任，而非過度懲罰。



當孩子第一次說謊，許多家長往往感到震驚甚至擔憂。然而最新研究指出，「欺騙」其實並非學齡後才出現的行為，而是從嬰兒時期就已悄悄萌芽。研究顯示，有些孩子甚至在一歲前，就已經開始理解甚至嘗試運用欺騙，顛覆過去對幼兒認知發展的想像。

跨國研究揭密，10個月開始理解欺騙

這項由University of Bristol主導的研究，調查來自英國、美國、澳洲與加拿大、超過750名0至47個月幼兒的家長，試圖描繪「欺騙能力」的發展軌跡。

結果顯示，大約四分之一的幼兒在10個月大時，就已能理解欺騙的概念；到了17個月，比例上升至一半。甚至有部分家長觀察到，孩子早在8個月大時，就對「隱瞞與誤導」展現出初步理解。

研究主持人、教育學教授Elena Hoicka指出，這項發現顯示，欺騙並非高度依賴語言能力的複雜行為，而是在人類發展早期就開始形成的社交策略。

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從裝沒聽到到否認行為，幼兒「騙術」有跡可循

研究進一步歸納出16種幼兒常見的欺騙類型，並發現隨著年齡增長，孩子的「騙術」也逐步升級。

從兩歲開始，幼兒的欺騙多半以行動或簡單語言為主，例如假裝沒聽到指令、把物品藏起來，或在做錯事後直接否認。像是偷吃巧克力後搖頭說「沒有」，就是典型例子。

此外，也有孩子會透過「轉移情境」來逃避責任，例如在被要求收拾玩具時，突然說要上廁所，或趁大人不注意時偷偷進行被禁止的行為。

這些行為顯示，幼兒已開始理解他人期待與規範，並嘗試用各種方式「調整現實」，讓自己避開責任或達成目的。

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3歲後進階說謊，開始編造與隱瞞

研究指出，到了三歲，孩子的欺騙能力會出現明顯躍升。他們不僅更頻繁說謊，也開始展現創造力與策略性。

例如，有孩子會誇大行為（只吃一點卻說「我都吃完了」），或乾脆編造不存在的情節（如「巧克力被鬼吃掉了」）。同時，他們也開始學會「選擇性隱瞞」，只說對自己有利的部分。

這類行為代表孩子已逐步發展出對他人想法的理解能力，也就是心理學所稱的「心智理論」，開始意識到他人並不會知道所有事實。

欺騙其實是發展里程碑，家長不必過度焦慮

研究團隊強調，幼兒出現欺騙行為並不代表品格出問題，反而可能是認知與社交能力發展的自然結果。

共同作者、University of Waterloo哲學教授Jennifer Saul指出，過去學界多關注成人之間的說謊與道德問題，但這項研究顯示，人類的欺騙行為其實在非常早期就已出現，且具有高度複雜性。

研究也發現，一旦孩子開始說謊，其中約一半在前一天就曾出現「偷偷摸摸」的行為，顯示這並非偶發，而是持續發展的能力。

理解比糾正更重要，建立溝通才是關鍵

研究者建議，面對幼兒說謊，家長與其急著糾正或懲罰，不如先理解行為背後的發展意義。透過觀察不同年齡常見的欺騙模式，家長可以更早識別孩子的行為動機，並引導其學習誠實與情緒表達。

換句話說，孩子開始「會騙」，某種程度上也代表他開始理解他人、思考關係，甚至試圖掌控環境。這不是單純的偏差，而是成長的一部分。

這項研究提醒我們，欺騙並非單一負面行為，而是人類社交能力的一體兩面。從躲在桌下偷吃糖，到編出完整理由掩飾行為，孩子其實正在學習如何與世界互動。

對家長而言，關鍵不在於完全杜絕說謊，而是在過程中，幫助孩子理解誠實與信任的價值，讓這項能力不走向操控，而是轉化為成熟的人際理解。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰兒10個月就懂「騙」？研究揭幼兒說謊發展曲線，3歲已能編造故事】