BB車點揀好｜揀BB車要組合定輕便型? BB車可以用到幾多歲?

BB車推薦｜「有冇輕便BB車推薦?」、「咩BB車可以上飛機?」，其實揀BB車很大學問，例如組合式還是輕便式好？選購BB車時，有甚麼嬰兒車安全性要考量？以下為大家整合，買BB車六大重點，希望各位家長更容易選對嬰兒車。



嬰兒車選購貼士

嬰兒車選購貼士【1】按需求選擇組合或簡便手推車

BB車主要可分為組合手推車及簡便手推車。組合車可裝上嬰兒提籃，以及汽車安全座椅，不過車身相對簡便手推車較大和重、所佔空間較大，亦不便於公共交通設施上使用。

簡便手推車的特點是便攜和容易收納，折疊後體積小、重量較輕，方便乘搭公共交通工具、外出用膳時使用，部分手推車更能單手收納，適合經常要獨自帶小孩外出的媽媽。不過座椅穩定性和避震效果則比組合車較差。

組合車與簡便車的分別 嬰兒車款 特點 缺點 組合車 ．可裝上嬰兒提籃、汽車安全座椅。 ．座椅穩定性和避震效果好。 體積較大也較重，較佔空間，不便在公共交通設施上使用。 簡便車 ．便攜和容易收納，部分能單手收納，折疊後體積小、重量較輕 ．方便乘搭公共交通工具、外出用膳時使用。 由於體積較小和輕便，座椅的穩定性和避震效果相對較差。

嬰兒車選購貼士【2】注意BB車的安全性

首先，要留意BB車的安全帶強度，會否因BB瘋狂拉扯而自動鬆開。其次，要留意BB車上的縫隙會否過寬。根據安全標準要求，在嬰兒能觸及的範圍內，車架上的交接位不能有介乎7至12毫米的縫隙，否則BB有機會夾傷手指和腳趾。

此外，BB車應有良好的避震功能，行走在顛簸路面時，寶寶才不會因車身震動而感到不適，同時也能更好地保護寶寶。BB車亦必須設有鎖車功能，以免BB車在斜路滑行，要注意車輪鎖是否耐用穩固，一般選雙輪鎖的款式會較為安全。

家長同時亦要因應孩子的年齡考慮椅背的可調較角度，例如椅背不能平放的車款，不適合未能坐穩的初生嬰兒。家長在選購BB車時，也應留意BB車的標籤上有沒有註明已通過歐盟標準認證，以確保產品符合安全標準。

家長在選購BB車時，應留意BB車的標籤上有沒有註明已通過歐盟標準認證，以確保產品符合安全標準。（Freepik）

嬰兒車選購貼士【3】BB車可以上飛機？

不少家長都會帶同寶寶一起旅遊，飛機的行李限制多，如要手提上機，家長應注意BB車是否能夠摺疊，摺疊後又是否符合手提行李的尺寸。

不少航空公司亦會提供額外寄艙行李安排，允許家長免費攜帶BB車而不計入行李限額。家長在出發前，應先向航空公司查詢相關規定。辦理登機手續時，也記得向地勤人員說明需攜帶BB車。

嬰兒車選購貼士【4】BB車的手把高度和粗幼

BB車的手把是否適合家長也非常重要，如果手把太高或太低，會令家長容易感到疲累。另外，如果手把太幼或兩邊手把距離太遠，握感不舒適之餘，更會較為費力。

嬰兒車選購貼士【5】車輪鎖大小

在選購BB車時，許多家長都會忽略車輪鎖的大小。有些車款的車輪鎖踩踏面積較細，而且較接近車輪，不便腳部尺寸較大的家長使用，所以在選購時應多注意。

嬰兒車選購貼士【5】儲物籃容量

家長與孩子外出時，經常要帶許多育兒用品以及自己的隨身物品。如果BB車的儲物籃容量太小，或者不方便擺放及提取物品，家長可能會將物品掛在BB車的手把上，這樣有機會令BB車失平衡翻倒，造成危險。因此，家長可以選擇儲物籃容量符合個人需要的BB車。

嬰兒車選購貼士【6】椅套是否容易拆除

如果頻繁使用BB車，嬰兒常在BB車內睡覺，加上夏天容易出汗，就需經常清洗座椅椅套保持衛生。家長在選購時，應注意椅套是否能輕易拆除及裝上而不需工具輔助。

BB車Q&A

1. BB車可以用到幾多歲？唔同歲數用BＢ車有咩要求? BB車一般可由初生用到約2至3歲，實際使用年齡需視乎車款的承重限制及小朋友的成長情況而定。家長在選購時，應留意產品的最大承重，以確保能配合孩子成長。

不同歲數對BB車的需要亦有不同：

．6個月以下嬰兒：未能自行坐穩，應選擇椅背可調校至平躺的款式。

．約6至9個月嬰兒：開始學坐，但仍需要較多支撐及安全感，可考慮具備雙向設計的BB車，方便與家長互動。

．較大幼兒：可使用面向前方的模式，讓孩子觀察周圍環境，滿足好奇心。

5個BB車安全使用貼士

1.家長要留意安全帶是否扣好，安全帶扣是否穩固。

2.盡量避免將物品掛在BB車的手把位置，如需暫時擺放物件，注意負重不要超過2kg，以免BB車翻側。如要擺放重物，應放在BB車底部的儲物籃中。

3.如需調整椅背角度，應先將座椅調較至合適位置並確保已經固定好，才將嬰兒放回車內座椅。

4. 選購時應選擇有避震功能的BB車，並留意車輪是否耐用。

5. 切忌獨留孩子在BB車內，寶寶開始學會攀爬後，如在攀爬過程中，車身失去平衡，有機會翻側，增加意外風險。