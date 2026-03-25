BB幾時可以飲水？亂飲或致水中毒！即看各階段飲水建議及缺水徵狀

BB飲水｜許多新手父母都會問：BB需要飲水嗎？飲完奶後要補水嗎？怎樣判斷BB是否攝取足夠的水份？以下解答大家的疑慮，教家長了解嬰兒在不同階段是否要飲水，以及BB缺水時的徵狀。



6個月以下初生嬰兒不需要喝水

6個月以下的初生嬰兒，能從母乳或配方奶中吸取每日所需的水份，不需要額外補充水份。這階段初生嬰兒的腎臟功能未發展成熟，排泄尿毒的能力只有成人的四分之一，如果補充過多水分，有機會引致水中毒，而且飲水亦會降低嬰兒喝奶的意慾，影響食量。

飲用母乳的嬰兒在出世首4個月內都不用補充任何食物和水份，母乳中有8成是水分，亦含有嬰兒所需的營養。配方奶粉亦有標示奶粉與水的比例，一般水份超過8成，已足夠嬰兒需要，不用怕「熱氣」而餵寶寶飲水。

6個月後接觸副食品可適當補水

嬰幼兒在6個月大時，開始接觸副食品，飲用的母奶或配方奶份量減少，這階段可以適當飲用少量水。

如果發現寶寶小便量減少，顏色變深，則可能代表水分攝取不足。家長可在副食品中慢慢增加小量水分，或讓寶寶飲用少量水補充水分。不過要注意，切勿以水取代奶類，亦不宜一次飲用過多水。

6個月以下的初生嬰兒，能從母乳或配方奶中吸取每日所需的水份，不需要額外補充水份。（Freepik）

嬰幼兒缺水特徵

．尿片更換次數明顯減少，尿液顏色偏深。

．大哭時沒有眼淚。

．皮膚和嘴唇乾燥。

．頭頂囟門位置有凹陷情況。

1歲已可固定喝水

幼兒約1歲後，腎臟發展逐漸成熟，可以開始建立飲水習慣。這階段幼兒會從食物和牛奶中攝取水份，每天可按需要分次數補充水分，一般合共約200至300毫升。如發現小便次數減少或大便偏硬，便可適當增加飲水量及次數。