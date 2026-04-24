母親節好去處2026｜全港150+親子活動推介 商場打卡/展覽/遊樂場

母親節好去處2026｜各位父母計劃好如何與孩子們一起慶祝這個充滿活力的母親節了嗎？必睇展覽、商場打卡佈置、親子餐廳。以下為大家整合超過100個母親節好去處，即睇有甚麼心水活動！



母親節好去處2026【1】限定展覽／其他活動

母親節好去處2026【1.1】幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展

INCUBASE Studio將隆重舉行《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》。展覽將帶領觀眾重新感受「從零開始的時代」，首次公開平成首位英雄誕生的真相及如何開創特攝新紀元。

《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展 》活動資訊

展覽日期：2026 年 3 月 28 日（六）至 5 月 10 日（日）

開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00）

地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena



母親節好去處2026【1.2】香港樂高探索中心《飆速『拼』戰》

香港樂高®探索中心為家庭活動策劃一場充滿創意的冒險！快來計劃行程，參加熱鬧的《飆速『拼』戰》活動，讓小朋友瞬間化身樂高®小車手，盡情釋放創意潛能，感受速度與創意的碰撞，寓創作於玩樂！

香港樂高®探索中心 — 《飆速『拼』戰》

日期：2026年3月23日至5月18日

時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓



母親節好去處2026【1.3】LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」

又一城LOG-ON TOGATHER打造全新「香港真實人生鐵路」主題店，以「香港真實人生鐵路」為主題，結合打卡、創作與收藏三大元素，帶大家走進一趟極具本地風味又充滿創作感的城市旅程。每個週末及紅日限定的《人生鐵路馬賽克》手作工作坊，過百款貼紙與繽紛馬賽克，親手拼砌出屬於自己嘅「港式鐵路牌」。

《人生鐵路馬賽克》工作坊

活動日期： 2026年4月1日至5月13日（只限週末及公眾假期）

時間： 下午1時至7時

參加費用： HK$30



LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」

日期：2026年4月1日至5月13日

時間：10:30am – 10:00pm

地點：又一城LOG-ON



母親節好去處2026【1.4】AIRSIDE GATE 33藝文館《茶記百科 - 看不到的設計學》

展覽凝聚跨界別創作人，包括建築師、產品設計師、平面設計師、木工職人、學術研究者員、電影人、廚師等，以「設計」作為核心切入點，全方位解構「茶記」，透過視、聽、觸、嗅等多重感官體驗，以「重現」與「再創作」的方式，將研究結果轉化為七個展區當中豐富多元的展覽內容，梳理「茶餐廳」於香港流行文化中的獨特位置。

AIRSIDE GATE 33藝文館(SHOP 312)

日期：2026年3月12日至7月31日

免費入場



母親節好去處2026【1.5】固力果春日出遊

固力果「pejoy超人氣夾心餅乾條」系列再度襲港，分別有經典「pejoy朱古力味夾心餅乾條」及人氣「pejoy士多啤梨味夾心餅乾條」。固力果將於5月一連2個週末（5月2至3日、9至10日）遊走多個地區的超級市場與大家玩遊戲，有機會贏取固力果造型擦手巾、輕便防曬雨傘及大派2,000盒pejoy夾心餅乾條！

母親節好去處2026【1.6】小白驚喜現身香港迪士尼樂園度假區

人見人愛、人氣高企的雪人小白將於５月上旬起驚喜現身香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼），賓客將在魔雪奇緣世界偶遇這位阿德爾王國特別親善大使！自由走動的機械人角色將為大家帶來沉浸式互動體驗！獨家低至半價換購門票＋連玩2日優惠

日期：5月上旬起

地點：香港迪士尼樂園度假區



母親節好去處2026【1.7】圍方：Mahou Dokoro哈利波特主題期間限定店

為慶祝《哈利波特》首部電影《哈利波特：神秘的魔法石》上映 25 週年，今年全球各地正展開各式慶典活動。Mahou Dokoro 哈利波特主題期間限定店登陸大圍圍方(The Wai)，帶來全新的Butterbeer Season主題限定商品及更多以哈利波特和怪獸電影系列為設計靈感的人氣商品，同場更特別展出哈利波特電影全系列共八款海報。

+ 9

地址：新界大圍車公廟路18號圍方 L4層Kiosk 09

日期：2026年4月23日至5月26日

營業時間：12:00 – 21:00



母親節好去處2026【1.8】M+「李昢：一九九八年至今的創作」

全面回顧李昢（南韓籍，生於 1964年）開創性的藝術實踐，M+將展出逾200件作品，涵蓋李昢早期作品至近年作品。展覽分為三個部分，展現李昢創作的宏大視野與跨媒介特質，聚焦她對人類存在基本現實的思考、對科技進步理想的回應，以及對希望與注定失敗的無盡循環如何構成人類進步的一部分之探問。

+ 2

日期： 2026 年 3 月 14 日至 8 月 9 日

地點：M+ 西展廳



母親節好去處2026【2】商場打卡／市集

母親節好去處2026【2.1】iSQUARE x Jack' n Jill 珍珍 脆爆開心天地

【iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地】準備3大樂「脆」玩樂區域包括：「友脆」彈床樂園、快「脆」碰碰車，及「脆」味夾夾賞。

【iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地】活動詳情：

開放及換領日期：2026年4月25日至26日、5月1日至3日、9日至10日（星期六、日及公眾假期）

遊戲時段：下午1時至晚上7時

遊戲地點： 3樓iFUNCTION



母親節好去處2026【2.2】置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge

「置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge」春季裝置，作為水豚的一員，圓碌碌的小黃豚頭和身的1:1比例展示「圓」美身形，四肢短小卻靈活，招牌的零表情給人一種鬆弛治癒感，偶爾一笑又可以萌倒眾生。

「置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge」

日期：3月19日至6月21日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）；置富都會L7大堂



母親節好去處2026【2.3】「SOUTHSIDE ARTival」

「SOUTHSIDE ARTival」活動匯聚多個本地藝術單位、品牌及南區學生，以藝術蛋為主題，結合不同素材及媒介展現創意。

THE SOUTHSIDE「SOUTHSIDE ARTival」

日期：2026年3月27日至5月10日

展覽地點：THE SOUTHSIDE 中庭及不同樓層



母親節好去處2026【2.4】沙田新城市廣場x MINISO Monchhichi 主題快閃店

以全新「Monchhichi咖啡農場」系列為靈感，將售賣超過100款Monchhichi主題產品，涵蓋毛絨公仔、盲盒、服飾、包袋及各類生活用品。

Monchhichi 主題快閃店

日期：2026年4月25日至5月25日

地點：沙田新城市廣場



母親節好去處2026【3】玩樂篇

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