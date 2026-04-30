母親節活動2026｜親子活動優惠15+工作坊/遊樂場/兒童餐廳 買1送1
母親節活動2026｜母親節快到了，有不少地方都定期舉辦室內或戶外的活動工作坊，不妨趁著母親節假期，一家大小一起發掘親子活動，留下美好家庭回憶！
母親節活動2026【1】PAPABUBBLE西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$170起
PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。
母親節手工糖果工作坊｜半價
HK$340 (一對親子/ 成人一位) （原價 $680）
母親節棒棒糖工作坊｜半價
HK$340 (一對親子/ 成人一位)（原價 $680）
母親節活動2026【2】KINGDOM王國樂園｜屯門九千呎室內親子遊樂場 限時買2送2
屯門室內遊樂場KINGDOM王國樂園，是一個專為幼兒和小童打造的王國樂園。在這裡，您可以享受精彩繽紛的各種項目，專業水準的遊樂設施和身臨其境的角色扮演，親身體驗並感受到運動和遊戲帶來的樂趣，讓大人和孩子在歡聲笑語中度過美好的一天。
限時買2送2
入場門票2張＋送警局射擊遊戲
星期一至四｜$230（原價HK$460）
星期五,六日公眾假期及特別日子｜$280（原價HK$560）
額外成人入場門票2小時（只限已購買套票另加購額外成人）優惠價：HK$50
母親節活動2026【3】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜母親節快閃買1送1 加$99第3位
Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。
入場門票買一送一 送$50餐飲優惠券
【平日】18:00 - 21:00 $190/2位 (原價 $380/2位)
【週末及公眾假期】18:00 - 21:00 $210/2位 (原價 $420/2位)
入場門票買一送一 + $99第三位 + $100餐飲優惠券
【平日】18:00 - 21:00 $289/3位 (原價 $570/3位)
【週末及公眾假期】18:00 - 21:00 $309/3位 (原價 $630/3位)
入場門票2人同行9折 送$50餐飲優惠券
【平日】
10:00 - 13:00 $378/2位 (原價 $420/2位)
13:30 - 17:30 $450/2位 (原價 $500/2位)
18:00 - 21:00 $342/2位 (原價 $380/2位)
【週末及公眾假期】
10:00 - 13:00 $468/2位 (原價 $520/2位)
13:30 - 17:30 $522/2位 (原價 $580/2位)
18:00 - 21:00 $378/2位 (原價 $420/2位)
入場門票3人同行9折 + $100餐飲優惠券
【平日】
10:00 - 13:00 $567/3位 (原價 $630/3位)
13:30 - 17:30 $675/3位 (原價 $750/3位)
18:00 - 21:00 $513/3位 (原價 $570/3位)
【週末及公眾假期】
10:00 - 13:00 $702位 (原價 $780/3位)
13:30 - 17:30 $783/3位 (原價 $870/3位)
18:00 - 21:00 $567/3位 (原價 $630/3位)
母親節活動2026【4】Ganarova 香港首個AI人工智能太空主題遊樂場｜限時81折人均$64
Ganarova，以太空冒險為核心主題，是香港首個深度融合人工智能科技的室內兒童遊樂場。場內設有六大特色遊戲區，包括4D虛擬星際激戰區、宇宙能量訓練營、人工智能裝備庫、太空無重力世界、AI星際競技場和數碼奇幻星球。
【母親節快閃81折】平日90分鐘1大1小門票
HK$128/一組 （原價HK$158）
- 此方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人
- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子
【母親節快閃81折】週末90分鐘1大1小門票
HK$158/一組 （原價HK$188）
- 此方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人
- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子
母親節活動2026【5】 Sooper Yoo 港島西運動主題室內遊樂場｜限時75折人均$94
Sooper Yoo將「頂尖科技」與「極限體能」完美融合，設有六大園區，包括多層障礙迷宮、迷你F1賽道單車競速體驗、Sooper Kix足球井字遊戲、數碼巨型平板遊戲桌、YooZoo Racer虛擬動物競技場，和Sooper Slap高速光線反應遊戲。
【母親節快閃75折】平日120分鐘1大1小門票
HK$188/1組（原價HK$250）
- 以上方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人
- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子
入場時段：10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30（逢星期一休館）
【母親節快閃78折】週末90分鐘1大1小門票
HK$248/1組（原價HK$320）
- 以上方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人
- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子
入場時段：10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30（逢星期一休館）
母親節活動2026【6】龍景8號 全港最大戶外兒童電動賽車場｜獨家7折起
全港最大戶外電動車場, 位於灣仔龍景街, 場地有49000尺, 共有4個兒童電動車場, 包括K Cart、工程車、警察電單車、跑車，適合3-8歲小朋友參加！場內仲有免費放電區, S.T.E.A.M. 工作坊, 也有枱有凳俾家長休息！
獨家8折｜90分鐘套票: $176（原價: $220） 二人同行獨家7折｜90分鐘套票: $308（原價: $440）
母親節活動2026【7】MOSKIDDO 黃竹坑三萬呎遊樂場｜77折起
MosKiddo 擁有超過 30,000 平方英尺的空間，並設有多個不同的遊樂區域在我們的親子共玩空間中，孩子是所有歡樂活動的核心。
全日通行證＋1小時課程 (1 家長+1 小童)：$350 (原價HK$450)
課程：跆拳道 | 每星期六下午12:30-1:30
學跆拳道讓孩子強身健體、學習紀律，培養專注力與自信心。在禮儀薰陶下學會尊重，透過晉級制度建立目標，是鍛鍊身心、促進全方位成長的最佳運動。
課程：團體運動 | 每星期日上午9:30-10:30
團體運動讓孩子在奔跑中強健體魄，這類活動不只鍛鍊身體，更促進社交與情緒發展，幫助孩子建立自信，學習尊重他人及運動精神。
母親節活動2026【8】CHILDLIKE童心樂園｜荃灣八千呎動感親子遊樂場 送1小時任玩
CHILDLIKE兒童樂園是香港其中一個最大的室內兒童樂園，埸地面積共8,000呎，18大主題區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流，我們提供孩子在安全和受控的環境中體驗體能和遊戲的樂趣的機會。
1家長＋1小童 91折優惠
入場門票2張＋送警局射擊遊戲
星期一至四｜$210（原價HK$230）
星期五,六日公眾假期及特別日子｜$260（原價HK$280）
額外成人入場門票2小時（只限已購買套票另加購額外成人）優惠價：HK$50
母親節活動2026【9】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔
打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。
獨家81折優惠
毛公仔套裝 $450/ 2隻（原價$550）
- 任選$198 - $275款式公仔兩隻（可以補償差額挑選$275以上的款式）
- 課程歷時約30分鐘
- 只適用於尖沙咀K11 MUSEA店，山頂廣場店
- 參加者必須年滿3歲
- 可Whatsapp查詢公仔款式（款式包括: 波莉兔，經典泰迪熊，仙子熊，彩虹熊仔，許願寵物...）
母親節活動2026【10】Bun’s 2020 懷舊風滾軸溜冰場｜快閃買1送1
充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動。
星期一至四 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋
17歲以下：$120/2人（原價$240）
成人：$170/2人（原價$340）
星期五至日及公眾假期 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋
17歲以下：$140/2人（原價$280）
成人：$190/2人（原價$380）
母親節活動2026【11】PowerPlay Arena 室內競技遊樂場｜限時76折套票
荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！
1. 66折｜飄移車+ Zone A 買二送一
價錢：$570（原價$855）｜人均$190
2. 75折｜350個E Token + 20次夾指定復活節公仔機 （連會籍）
價錢：$320（原價$425）
3. 73折｜Zone A 2人特惠價 （只限17:00後入場）
價錢：$ 280（原價$380）｜人均$140
-The BattleField Zone A 一小時+ 65電子金幣 + 會籍
HK$238 | 任何時段適用 (原價HK$310)
-The BattleField Zone A
平日 | 單人票: HK$140/一小時
週未 & PH | 單人票: HK$170/一小時
-The BattleField Zone B (至少4人入場)
單人票: HK$90起
4人套票: HK$360起
-極速飄極速飄移體驗移體驗
大小同價 | 單人票: HK$65起
母親節活動2026【12】紙飛機餐廳｜Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜二人套餐77折
紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上，一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。
買一送一
平日：小童入場券 $138 送寶寶奶泡
週末及公眾假期：入場券 $198 送寶寶奶泡
77折｜二人套餐送隨機復活節主題工作坊｜送寶寶奶泡：$388（原價：$506）
74折｜親子歡享三人套餐：$478（原價：$646）
6折｜平日開心兒童放電套餐：$83（原價：$138）
母親節活動2026【13】Paint Bomber｜沉浸式任務遊戲｜獨家8折起
Paintbomber是一個有趣的活動，適合與朋友們一起玩。一支由2至8人組成的團隊穿上防護服，進行5個階段的高科技虛擬視頻遊戲。你的目標是在每個階段盡量賺取時間，然後在最後一個階段中拆除炸彈，否則就會受到漆彈嘅懲罰！
星期一至星期五
非繁忙時段門票 | 單人 正價HK$238 非繁忙時段門票 | 二人同行 83折 HK$398
週末及公眾假期
繁忙時段門票 | 單人 92折 HK$248
母親節活動2026【14】香港樂高®探索中心Legoland｜門票獨家77折起
位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心是由成千上萬塊樂高積木打造，以親子為主的超級室內遊樂場，內設10個不同的樂高®主題園區，提供2至3小時最富有啟發的遊玩體驗，讓您和小朋友在遊樂場共度難忘的親子時光。
獨家77折起｜香港樂高探索中心門票+樂高®VR動感賽車體驗 $216起
獨家78折起｜香港樂高探索中心$190起
母親節活動2026【15】西貢珍珠首飾工作坊｜獨家62折 出海採珠 自製首飾
在這 2.5 小時的工作坊中，導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。
一大一小親子套票 (包一件珍珠+首飾)｜$680（原價: $980）
兩大一小親子套票 (包兩件珍珠+首飾)｜$1180（原價: $1660）
母親節活動2026【16】LOHAS Rink 康城溜冰場｜買1送1人均$50
位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。
買1送1門票 $100（原價: $200）
1-6月單人門票優惠
星期一至四: $70 ｜ 星期五: $80 ｜ 星期六、日及公眾假期: $95
*必須於2026年6月30日或之前使用，逾期無效。
母親節活動2026【17】錦上路菠蘿園有機農莊 | 獨家限量25折 羊駝互動｜彩摘士多啤梨
錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....
親親羊駝4月小羊駝🦙快閃母親節🐣門票🎫｜獨家限量25折
一位（大小同價）：$248｜兩位（大小同價）：$488｜人均$244
*2人隨機附送小禮物一份
詳細內容:
1.暢通無阻一日通行證
2.親親小羊駝
3.皇牌菠蘿雪糕🍨飽送飲品🥤
4.許願祈福牌🎏
5.抓娃娃/搖搖車代幣二枚💰💰
6.農莊紀念品一份🎁
7.限定DIY士多啤梨🍓/季節植物🪴工作坊
8.派發得意復活節🦙🎈氣球/頭飾🫅（小童週末限定）
9.限定羊駝印水紙（隨機附送）
10.限定羊駝貼紙一份
小朋友加送🍍
11.積木Lego(小童限定)
12.DIY雪花輕黏土🎨一份(小童限定)
13.沙畫🌠一份（小童限定）
14.充氣堡壘🏰全日任玩
15.彩沙池🏖全日任玩
16.釣魚🎣池全日任玩(玩具不能帶走）