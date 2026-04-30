母親節活動2026｜親子活動優惠15+工作坊/遊樂場/兒童餐廳 買1送1

母親節活動2026｜母親節快到了，有不少地方都定期舉辦室內或戶外的活動工作坊，不妨趁著母親節假期，一家大小一起發掘親子活動，留下美好家庭回憶！



母親節活動2026【1】PAPABUBBLE西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$170起

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。

母親節手工糖果工作坊｜半價

HK$340 (一對親子/ 成人一位) （原價 $680）

母親節棒棒糖工作坊｜半價

HK$340 (一對親子/ 成人一位)（原價 $680）

母親節活動2026【2】KINGDOM王國樂園｜屯門九千呎室內親子遊樂場 限時買2送2

屯門室內遊樂場KINGDOM王國樂園，是一個專為幼兒和小童打造的王國樂園。在這裡，您可以享受精彩繽紛的各種項目，專業水準的遊樂設施和身臨其境的角色扮演，親身體驗並感受到運動和遊戲帶來的樂趣，讓大人和孩子在歡聲笑語中度過美好的一天。

限時買2送2

入場門票2張＋送警局射擊遊戲

星期一至四｜$230（原價HK$460）

星期五,六日公眾假期及特別日子｜$280（原價HK$560）

額外成人入場門票2小時（只限已購買套票另加購額外成人）優惠價：HK$50

母親節活動2026【3】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜母親節快閃買1送1 加$99第3位

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。

入場門票買一送一 送$50餐飲優惠券

【平日】18:00 - 21:00 $190/2位 (原價 $380/2位)

【週末及公眾假期】18:00 - 21:00 $210/2位 (原價 $420/2位)

入場門票買一送一 + $99第三位 + $100餐飲優惠券

【平日】18:00 - 21:00 $289/3位 (原價 $570/3位)

【週末及公眾假期】18:00 - 21:00 $309/3位 (原價 $630/3位)

入場門票2人同行9折 送$50餐飲優惠券 【平日】

10:00 - 13:00 $378/2位 (原價 $420/2位)

13:30 - 17:30 $450/2位 (原價 $500/2位)

18:00 - 21:00 $342/2位 (原價 $380/2位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $468/2位 (原價 $520/2位)

13:30 - 17:30 $522/2位 (原價 $580/2位)

18:00 - 21:00 $378/2位 (原價 $420/2位)

入場門票3人同行9折 + $100餐飲優惠券

【平日】

10:00 - 13:00 $567/3位 (原價 $630/3位)

13:30 - 17:30 $675/3位 (原價 $750/3位)

18:00 - 21:00 $513/3位 (原價 $570/3位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $702位 (原價 $780/3位)

13:30 - 17:30 $783/3位 (原價 $870/3位)

18:00 - 21:00 $567/3位 (原價 $630/3位)

母親節活動2026【4】Ganarova 香港首個AI人工智能太空主題遊樂場｜限時81折人均$64

Ganarova，以太空冒險為核心主題，是香港首個深度融合人工智能科技的室內兒童遊樂場。場內設有六大特色遊戲區，包括4D虛擬星際激戰區、宇宙能量訓練營、人工智能裝備庫、太空無重力世界、AI星際競技場和數碼奇幻星球。

【母親節快閃81折】平日90分鐘1大1小門票

HK$128/一組 （原價HK$158）

- 此方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人

- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子

【母親節快閃81折】週末90分鐘1大1小門票

HK$158/一組 （原價HK$188）

- 此方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人

- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子

母親節活動2026【5】 Sooper Yoo 港島西運動主題室內遊樂場｜限時75折人均$94

Sooper Yoo將「頂尖科技」與「極限體能」完美融合，設有六大園區，包括多層障礙迷宮、迷你F1賽道單車競速體驗、Sooper Kix足球井字遊戲、數碼巨型平板遊戲桌、YooZoo Racer虛擬動物競技場，和Sooper Slap高速光線反應遊戲。

【母親節快閃75折】平日120分鐘1大1小門票

HK$188/1組（原價HK$250）

- 以上方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人

- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子

入場時段：10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30（逢星期一休館）

【母親節快閃78折】週末90分鐘1大1小門票

HK$248/1組（原價HK$320）

- 以上方案一組門票已包一位2至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人

- 入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子

入場時段：10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30（逢星期一休館）

母親節活動2026【6】龍景8號 全港最大戶外兒童電動賽車場｜獨家7折起

全港最大戶外電動車場, 位於灣仔龍景街, 場地有49000尺, 共有4個兒童電動車場, 包括K Cart、工程車、警察電單車、跑車，適合3-8歲小朋友參加！場內仲有免費放電區, S.T.E.A.M. 工作坊, 也有枱有凳俾家長休息！

獨家8折｜90分鐘套票: $176（原價: $220） 二人同行獨家7折｜90分鐘套票: $308（原價: $440）

母親節活動2026【7】MOSKIDDO 黃竹坑三萬呎遊樂場｜77折起

MosKiddo 擁有超過 30,000 平方英尺的空間，並設有多個不同的遊樂區域在我們的親子共玩空間中，孩子是所有歡樂活動的核心。

全日通行證＋1小時課程 (1 家長+1 小童)：$350 (原價HK$450)

課程：跆拳道 | 每星期六下午12:30-1:30

學跆拳道讓孩子強身健體、學習紀律，培養專注力與自信心。在禮儀薰陶下學會尊重，透過晉級制度建立目標，是鍛鍊身心、促進全方位成長的最佳運動。

課程：團體運動 | 每星期日上午9:30-10:30

團體運動讓孩子在奔跑中強健體魄，這類活動不只鍛鍊身體，更促進社交與情緒發展，幫助孩子建立自信，學習尊重他人及運動精神。

母親節活動2026【8】CHILDLIKE童心樂園｜荃灣八千呎動感親子遊樂場 送1小時任玩

CHILDLIKE兒童樂園是香港其中一個最大的室內兒童樂園，埸地面積共8,000呎，18大主題區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流，我們提供孩子在安全和受控的環境中體驗體能和遊戲的樂趣的機會。

1家長＋1小童 91折優惠

入場門票2張＋送警局射擊遊戲

星期一至四｜$210（原價HK$230）

星期五,六日公眾假期及特別日子｜$260（原價HK$280）

額外成人入場門票2小時（只限已購買套票另加購額外成人）優惠價：HK$50

母親節活動2026【9】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

獨家81折優惠

毛公仔套裝 $450/ 2隻（原價$550）

- 任選$198 - $275款式公仔兩隻（可以補償差額挑選$275以上的款式）

- 課程歷時約30分鐘

- 只適用於尖沙咀K11 MUSEA店，山頂廣場店

- 參加者必須年滿3歲

- 可Whatsapp查詢公仔款式（款式包括: 波莉兔，經典泰迪熊，仙子熊，彩虹熊仔，許願寵物...）

母親節活動2026【10】Bun’s 2020 懷舊風滾軸溜冰場｜快閃買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動。

星期一至四 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

17歲以下：$120/2人（原價$240）

成人：$170/2人（原價$340）

星期五至日及公眾假期 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

17歲以下：$140/2人（原價$280）

成人：$190/2人（原價$380）

母親節活動2026【11】PowerPlay Arena 室內競技遊樂場｜限時76折套票

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！

1. 66折｜飄移車+ Zone A 買二送一

價錢：$570（原價$855）｜人均$190

2. 75折｜350個E Token + 20次夾指定復活節公仔機 （連會籍）

價錢：$320（原價$425）

3. 73折｜Zone A 2人特惠價 （只限17:00後入場）

價錢：$ 280（原價$380）｜人均$140

-The BattleField Zone A 一小時+ 65電子金幣 + 會籍

HK$238 | 任何時段適用 (原價HK$310)

-The BattleField Zone A

平日 | 單人票: HK$140/一小時

週未 & PH | 單人票: HK$170/一小時

-The BattleField Zone B (至少4人入場)

單人票: HK$90起

4人套票: HK$360起

-極速飄極速飄移體驗移體驗

大小同價 | 單人票: HK$65起

母親節活動2026【12】紙飛機餐廳｜Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜二人套餐77折

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上，一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。

買一送一

平日：小童入場券 $138 送寶寶奶泡

週末及公眾假期：入場券 $198 送寶寶奶泡

77折｜二人套餐送隨機復活節主題工作坊｜送寶寶奶泡：$388（原價：$506）

74折｜親子歡享三人套餐：$478（原價：$646）

6折｜平日開心兒童放電套餐：$83（原價：$138）

母親節活動2026【13】Paint Bomber｜沉浸式任務遊戲｜獨家8折起

Paintbomber是一個有趣的活動，適合與朋友們一起玩。一支由2至8人組成的團隊穿上防護服，進行5個階段的高科技虛擬視頻遊戲。你的目標是在每個階段盡量賺取時間，然後在最後一個階段中拆除炸彈，否則就會受到漆彈嘅懲罰！

星期一至星期五

非繁忙時段門票 | 單人 正價HK$238 非繁忙時段門票 | 二人同行 83折 HK$398

週末及公眾假期

繁忙時段門票 | 單人 92折 HK$248

母親節活動2026【14】香港樂高®探索中心Legoland｜門票獨家77折起

位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心是由成千上萬塊樂高積木打造，以親子為主的超級室內遊樂場，內設10個不同的樂高®主題園區，提供2至3小時最富有啟發的遊玩體驗，讓您和小朋友在遊樂場共度難忘的親子時光。

獨家77折起｜香港樂高探索中心門票+樂高®VR動感賽車體驗 $216起

獨家78折起｜香港樂高探索中心$190起

母親節活動2026【15】西貢珍珠首飾工作坊｜獨家62折 出海採珠 自製首飾

在這 2.5 小時的工作坊中，導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。

單人套票｜$520（原價: 680）

二人同行｜$980（原價: 1560）

一大一小親子套票 (包一件珍珠+首飾)｜$680（原價: $980）

兩大一小親子套票 (包兩件珍珠+首飾)｜$1180（原價: $1660）

母親節活動2026【16】LOHAS Rink 康城溜冰場｜買1送1人均$50

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。

買1送1門票 $100（原價: $200）

1-6月單人門票優惠

星期一至四: $70 ｜ 星期五: $80 ｜ 星期六、日及公眾假期: $95

*必須於2026年6月30日或之前使用，逾期無效。

母親節活動2026【17】錦上路菠蘿園有機農莊 | 獨家限量25折 羊駝互動｜彩摘士多啤梨

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

親親羊駝4月小羊駝🦙快閃母親節🐣門票🎫｜獨家限量25折

一位（大小同價）：$248｜兩位（大小同價）：$488｜人均$244

*2人隨機附送小禮物一份

詳細內容:

1.暢通無阻一日通行證

2.親親小羊駝

3.皇牌菠蘿雪糕🍨飽送飲品🥤

4.許願祈福牌🎏

5.抓娃娃/搖搖車代幣二枚💰💰

6.農莊紀念品一份🎁

7.限定DIY士多啤梨🍓/季節植物🪴工作坊

8.派發得意復活節🦙🎈氣球/頭飾🫅（小童週末限定）

9.限定羊駝印水紙（隨機附送）

10.限定羊駝貼紙一份

小朋友加送🍍

11.積木Lego(小童限定)

12.DIY雪花輕黏土🎨一份(小童限定)

13.沙畫🌠一份（小童限定）

14.充氣堡壘🏰全日任玩

15.彩沙池🏖全日任玩

16.釣魚🎣池全日任玩(玩具不能帶走）