5月新手爸媽講座｜免費講座：跨境坐月/臍帶血/嬰幼兒急救

《香港01》旗下「01親子」於2026年5月9日(星期六)舉行「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包括「香港媽媽跨境坐月子新選擇、守護孩子與家人的未來」等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送大獎環節。當天出席並完成上午場或下午場的家長有機會獲豐富福袋名額有限，登記從速。

免費登記參加！

活動詳情：

日期：2026年5月9日(星期六)

時間：上午10時至下午3時正

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）

九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

參加者可獲贈精美禮品包乙份。

請注意：每位已登記出席者需完成上或下午場講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2026年5月7日晚上11時59分

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「新手爸媽講座」。

上午場【10:00 - 12:00】

時間：10:30- 11:00

主題：香港媽媽跨境坐月子新選擇

講者：愛帝宮月子中心護理部總護士長、網紅母嬰博主 黃楊華

時間：11:25- 11:55

主題：一生僅有的一次機會

講者：生寶臍帶血庫臍帶血顧問 Gigi Hon

下午場【13:00 - 15:00】

講座條款及細則

參加者於登記後，將會收到電郵登記確認通知。

由於座位數量有限，若報名人數過多名額將以先到先得形式決定。成功登記者將於講座前收到電郵通知並回覆確認出席。活動當日請出示確認電郵，並由現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後即可進場。

每位參加者必須於講座開始前10分鐘到場登記，遲到之參加者可能不獲安排入場。

每位已登記出席者完成上午場（10:00 - 12:00）或下午場（13:00 - 15:00）講座，活動完結後才即場獲得禮品包一份，禮品禮物隨機送出，名額共300份，送完即止。

主辦單位有機會將活動當日所拍攝的相片或影片作日後宣傳用途。

參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》。

「香港01」擁有最終決定活動舉行或取消之權利 (如天氣或環境因素等) 及按需要保留或更改原定行程 (如出席嘉賓等) 之權利而毋需另行通知參加者。

惡劣天氣下之活動安排：若活動開始前3小時香港天文台已懸掛八號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號，「香港01」將有權取消或順延活動，毋須另行通知。

參加提交資料即表示同意HealthBaby 生寶臍帶血庫、深圳愛帝宮勤拓容科技發展有限公司及任何第三方合作夥伴、贊助商使用您的個人資料，包括使用和提供您的個人資料，以作接收推廣。

如有任何爭議，「香港01」將保留一切最終決定權。