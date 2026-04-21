研究揭快時尚童裝用含鉛染料　顏色越鮮豔越毒隨時損害大腦健康

撰文：阿言
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廉價童裝｜快時尚服裝因品質問題有健康風險。近日再有研究發現，部分平價童裝含鉛量超標，顏色越鮮豔越毒。兒童可能會透過吸吮、咀嚼攝入超過安全上限的鉛，影響健康。

廉價染料含鉛超標

近日，美國化學學會（ACS）公布了一份研究報告，報告顯示平價零售商及快時尚品牌中，使用的某些布料含鉛量超標，或會危害兒童健康。

早前，美國已經因服裝拉鍊和鈕扣含鉛量超標，召回部分童裝。但是除了金屬配件，部分廠商更會用一種名為「醋酸鉛」的染料，用來幫助面料上色，令顏色更加鮮艷持久。

鮮豔顏色含鉛量更高

這次的檢測發現，來自4間零售商的11件上衣，當中有紅、粉、橙、黃、灰、藍色的上衣。這些衣服的含鉛量均超過美國消費品安全委員會訂立的100ppm上限。當中紅色和黃色等較為鮮豔的衣服，含鉛量比暗色衣物更高。

根據研究團隊的抽樣結果，所有受測試的童裝，均未符合美國聯邦的含鉛量規定。

根據研究團隊的抽樣結果，所有受測試的童裝，均未符合美國聯邦的含鉛量規定。（Freepik）

兒童吸吮衣物會攝入鉛

研究團隊更進行另一項實驗，模擬兒童在日常中吸吮、咀嚼，甚至是誤食衣物時的情況，評估兒童可能會攝入的含鉛量。結果發現，即使兒童只是短暫咀嚼衣物，亦可能攝入超過安全上限的鉛。

如果長期頻繁咀嚼這些衣物，可能會導致兒童血液中的含鉛量升高，達到需要進一步醫療監察的水平。

6歲以下兒童是高風險群組

兒童如果攝入鉛，不論濃度高低都會對影響健康，有機會導致行為問題、損害大腦和中樞神經系統。6歲以下的兒童屬於高風險群組，因為他們較常將衣物、玩具和沾有泥土的物品放入口中。

研究團隊希望透過這次的初步研究引起外界關注，推動加強服裝安全檢測，同時促使紡織業使用更為安全的染料，取代現時使用的醋酸鉛。目前市面其實已有許多較為安全的替代選擇，例如來自天然植物的染劑、明礬等。

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