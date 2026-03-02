懷孕會讓大腦進行「升級」？研究表明二胎媽媽的注意力更敏銳！

二胎媽媽注意力｜有研究發現，二次懷孕的大腦會發生顯著的變化，母親的注意力和感覺反應會比起第一胎時更敏銳。



近日阿姆斯特丹大學醫學中心的團隊發表研究報告，揭示懷孕的大腦如何發生結構變化。研究一共追蹤110名女性，分別將其分為三組：初次懷孕的女性、第二次懷孕的女性，以及未曾生育過的女性。研究團隊透過向以上3組人進行多次磁力共振掃描（MRI），收集女性在不同懷孕階段的大腦結構與功能的轉變。

研究結果指出，第一次及第二次懷孕的女性的大腦灰質均會發生縮小的情況，大腦灰質負責處理資訊、邏輯推理、決策等功能。首次懷孕的女性灰質體積平均減少3.1%，二次懷孕的女性則減少了約2.8%。而大腦會透過減少灰質體積，以換取了更強大的處理效能。

助媽媽迅速與寶寶建立依附關係

女性的第一次懷孕會強化大腦的「預設模式網絡」（DMN），對於母親而言，強化大腦的DMN能夠更強烈地解讀到寶寶的需求，以及與孩子建立起依附關係。

二次懷孕的感官會更敏銳

在第二次懷孕期間，雖然DMN的變化明顯減少，但大腦中負責對感覺信號做出反應和控制注意力的神經網絡會發生更顯著的變化，即強化了母親的「感官」與「注意力」，讓母親能夠更敏銳，能更快速地切換自身的注意力，並對周遭環境（如孩子的哭聲或動作）做出更即時的反應，從容地面對孩子的突發需求。