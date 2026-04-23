研究揭童年玩Pokémon改變大腦對角色反應更強　抽卡或不止是情懷

原來童年時期經常玩寶可夢（Pokémon）的人，成年後大腦會對相關圖像有更強反應。現時，不少人都熱衷抽Pokémon卡，背後原來不單止是受到童年情懷影響，可能是與大腦反應有關？



童年時期大腦易受視覺影響

美國史丹佛大學發表在《Nature Human Behavior》的一項研究指出，小時候經常玩Pokémon電子遊戲的人，長大後大腦會對Pokémon角色產生較強的反應。

早前已有研究發現，如果要在處理視覺資訊的大腦區域中，形成專門識別某類物件的區域，就必須在童年時期接觸該類物件，這時大腦的可塑性較強，會較容易受到視覺影響。

Pokémon不斷重複展示相同的角色，玩家可以透過勝出對戰或收集角色獲得獎勵。如果在童年花了大量時間玩Pokémon，大腦中可能會形成一個特定區域，對Pokémon角色的圖像反應特別強烈。

曾長時間遊玩 對Pokémon圖像有更強反應

研究人員招募了11名童年時長時間玩Pokémon的成年人，以及未玩過Pokémon的對照組。受試者一邊接受磁力共振掃描（fMRI），一邊觀看大量Pokémon圖像。結果發現，曾長時間玩Pokémon的受試者，大腦對Pokémon圖像的反應，比起未玩過該遊戲的人明顯強。

大腦對Pokémon圖像作出反應的位置，集中在耳後的枕顳溝（occipitotemporal sulcus），這個區域一般負責處理動物圖像。

大腦形成專門識別Pokémon圖像區域

研究人員認為，這現象與「偏心視覺理論」（eccentricity bias）有關。早期的Pokémon遊戲需要用掌上遊戲機Game Boy遊玩，由於玩家是在細小的螢幕近距離觀看，角色通常只出現在畫面中央，而且範圍不大。

因此大腦會動用處理中央視覺的區域來處理相關畫面。久而久之，大腦便逐漸形成一個專門識別這類圖像的區域。不過，這變化並非代表有負面影響，反而顯示大腦有高度的適應能力。