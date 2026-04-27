《逐玉》中10條夫妻相處之道：婚姻不是犧牲　重要的是一起變強大

在育兒與家庭角色中，許多女性容易在「媽媽」與「妻子」之間逐漸失去自我。近期熱播劇《逐玉》透過樊長玉與謝征的關係轉變，呈現一種更成熟的愛情樣貌——不是依附，而是並肩成長。



本文整理10個從劇中延伸的夫妻相處觀點，帶妳重新思考婚姻中的自我、愛與平衡，找回既能愛人、也不失去自己的關係樣貌。

在育兒與家務的瑣碎日常中，我們常不自覺地在「媽媽」與「妻子」的身分裡縮小了自己。最近，熱播劇《逐玉》中樊長玉與謝征的故事，卻給了全天下女性一個震撼的啟示：

最好的愛情，不是誰拯救誰，而是兩股強大力量的匯流。

樊長玉從一個市井屠戶女，蛻變為手握兵權的將軍；謝征從一心復仇的孤傲侯爺，變回了懂得人間煙火的男子。他們在亂世中從「契約婚姻」走向「頂峰相見」，這不僅是古裝傳奇，更是一部現代夫妻的成長教科書。

從《逐玉》領悟 10個夫妻相處之道（《逐玉》劇照；01製圖）

從《逐玉》領悟更好的夫妻相處之道👇👇👇

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劇中，樊長玉從市井屠戶女一路成為手握兵權的將軍；謝征從背負仇恨的孤傲侯爺，走回有血有肉的人間。他們從「契約婚姻」走向「頂峰相見」，不只是戲劇張力，更像是一堂關於現代關係的深刻練習。

以下10個相處之道，也許正是我們在婚姻與育兒之中，最需要重新學會的事。

1. 獨立的底氣：我能養活自己，也能選擇愛你

故事開篇，樊長玉以一身殺豬的本事撐起門戶，當她對謝征說出那句霸氣的「我殺豬養妳」時，許多觀眾笑了，但更多女性看哭了。這背後隱含的是一種強大的生存尊嚴。

在婚姻中，經濟或能力的獨立並不代表「不需要對方」，而是一種底氣。當妳擁有照顧自己的能力，妳對伴侶的愛便不再是出於「依附」的恐懼，而是純粹的「選擇」。

2. 拒絕情緒依附：我愛你，但不失去我自己

劇中有一幕令人印象深刻：當長玉意識到自己對謝征動心時，她依然清醒地提醒自己：「我不能餘生都依賴妳，那樣的話便不是我了。」她沒有因為愛上一個強大的男人，就放棄提升自己的武藝與智謀。

很多媽媽在有了孩子後，會把「自我」縮到最小，甚至將情緒完全寄託在伴侶的反應上。但長玉告訴我們：「自我」的消失，往往是關係失衡的開始。 唯有活得像自己，妳的光芒才不會熄滅。

3. 尊重彼此的光芒：謝征的「退後一步」

謝征身為武安侯，深知戰場的殘酷，但他從未因為「擔心」或「大男人主義」而將長玉關在深閨。相反地，他送她兵書、陪她練武，親眼看著她建立功勳。

好的伴侶，不會因為妳的優秀而感到威脅。他會願意在某些時刻「退後一步」，在台下為妳鼓掌，看著妳在職場或夢想中發光。

4. 從「凝望」到「並行」：我們是愛人，更是戰友

長玉與謝征在戰場上背靠背、將後背交給對方的畫面，是全劇最動人的風景。他們不只是花前月下的情侶，更是共生死的戰友。

現代婚姻就像一場漫長的征途，養育孩子、應對公婆、職涯轉型，全是戰役。最高級的親密關係，是我們不只互相盯著看，而是一起望向同樣的方向。

5. 成為彼此的破框者：帶你看見更大的世界

長玉教會了謝征什麼是「活著的溫度」，讓他從復仇的泥淖中看見人間的炊煙；而謝征則帶領長玉跳出市井，看見了家國天下與更高的格局。

好的伴侶應該是妳的「視角拓寬者」。他能帶領妳接觸未知的領域，鼓勵妳嘗試挑戰，讓妳的靈魂在相處中變得比單身時更寬廣、更有厚度。

6. 坦誠，比完美更重要

謝征最初為了報仇隱瞞身分，兩人之間曾有誤解。但當真相攤開，他們選擇的是「深度對話」而非冷戰。

在家庭生活中，誤會難免發生。但「坦誠」並非交代每一件小事，而是對於核心價值觀與情感需求的透明。心如果是透的，再大的風雨也吹不散兩個人。

7. 愛他/她，也接納他身後的責任

長玉始終帶著年幼的妹妹生活，謝征則背負著整個家族的血海深仇。他們從未要求對方「為了我放棄妳的責任」，而是選擇一起扛。

婚姻從來不是兩個人的事，而是兩個家庭的交織。尊重並支持伴侶去盡孝、去承擔他原本的人生使命，這份寬容會轉化為更深厚的連結。

8. 平等，是關係的底線

當長玉得知謝征是高高在上的侯爺時，她並未覺得自己「配不上」。她依然用同樣的態度與他爭論、共事。

無論伴侶在社會上的成就多高，或者誰在家庭中負擔更多經濟支出，人格上的平等是溝通的紅線。唯有平視，才能產生真正的溝通。

9. 共感，比建議更重要

在逃亡與征戰的歲月裡，兩人多次深陷絕境。謝征看見長玉殺豬繭子下的溫柔，長玉看見謝征冰冷面具下的創傷。

當對方在職場挫敗、或在育兒中崩潰時，最好的安慰不是「給建議」，而是「共感」。一句「我知道妳辛苦了」，往往比什麼都有力量。

10. 最好的告白是「與妳同路」

故事的最後，兩人各自在自己的領域成就了一番事業。他們不是在對方落魄時施捨愛情，而是兩個人都在成長，然後在更高的地方選擇彼此。

不要為了婚姻放棄成長。最美好的結局是：我們各自努力，然後在更高的風景裡重逢。看著對方發光的樣子，就是婚姻裡最浪漫的事。

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【番外篇】最真實的婚姻，其實是趙大叔與趙大娘

除了主角的波瀾壯闊，劇中那一對平凡的鄰居——趙大叔與趙大娘，其實更像我們身邊的縮影。他們沒有戰場上的背靠背，卻有著灶台前的相守。

趙大叔平時看起來憨厚甚至有點「怕老婆」，趙大娘則是嘴硬心軟的典型。但在亂世來臨時，趙大叔第一反應永遠是把老伴擋在身後。

婚姻不需要每天都有大風大浪來證明愛。真正的愛，藏在那些「嘴上嘮叨妳，手裡卻幫妳分擔家務」的瑣碎細節裡。 學會看見伴侶沈默的付出，是關係保鮮的祕訣。

他們夫妻倆之所以能過得和美，是因為兩人的價值觀高度一致：他們都是厚道、善良的人。夫妻能長久走下去，底層價值觀的契合至關重要。當兩個人都擁有向善的心，這個家就會成為最有溫度的避風港，不僅溫暖彼此，也能照亮他人。

願妳也能擁有「與他同路」的勇氣

樊長玉與謝征的故事告訴我們：婚姻不該是籠子，而應是翅膀。好的關係不需要假裝強大。適時地向伴侶展現脆弱，告訴對方「我需要你」，反而能激發對方的責任感，讓彼此的連結更加緊密。

所以這部劇其實教會我們更深刻的事：當妳在為家庭付出的同時，請記得留一份力氣給自己。去讀那本想讀的書、去進修那個有趣的課程、去經營妳的愛好。當妳像長玉一樣，勇敢地追逐心中的那塊「玉」，妳會發現，身邊那個對的人，會願意與妳並肩，帶領妳一起看到更廣闊、更燦爛的世界。

因為，妳不只是誰的妻子或母親，妳是妳自己，是一道獨立且燦爛的光。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婚姻不是犧牲，是一起變強！《逐玉》告訴我們，比起『我愛你』，更重要的是這 10 件事】